בן גביר וח"כ מרע"מ בעימות בנגב: "רוצים לסגור את הכפרים"

השר לביטחון לאומי ומפכ"ל המשטרה דני לוי הגיעו הלילה (בין ראשון לשני) לסיור ביישוב לקייה שבנגב כחלק ממבצע "'סדר חדש' להשבת המשילות בנגב". במקום נכחו חבר הכנסת ואליד אל-הואשלה (רע"מ) וראש מועצת לקיה שריף אל-אסד, שהתעמתו עם בן גביר.

השר לביטחון לאומי תקף את השניים בתגובה: "מי שלא טוב - יטופל ביד קשה, באנו להזכיר מי בעל הבית", ובהמשך הדגיש: "אני בעל הבית פה".

עוד אמר כי "אנחנו עושים מה שלא עשו 30 שנה, לא נירתע. אני מבין שיש תושבים שקשה להם - שיתגברו". המבצע צפוי להימשך מספר שבועות, ואז להתרחב למקומות נוספים ברחבי הארץ, לפי השר.

כחלק מהמבצע, הוצבו אמש בטונדות סביב היישובים הבדואים בנגב "במטרה למנוע בריחה ותנועה של עבריינים ואמצעי לחימה במרחב". ראש מועצת לקיה, שריף אל-אסד, אמר ל-i24NEWS כי הבטונדה שהוצבה "הייתה תמונה לבן גביר חד וחלק". הוא הוסיף כי יש צורך בתגבור המשטרה בשעות הלילה: "בשעות היום לא תמצאו אנשים עם נשק, זה אנשים שחזרו מפרנסת המשפחה - הזמן הוא הלילה".

בהודעה משותפת למשרד לביטחון לאומי ולמשטרה נכתב אמש כי נעצרו תשעה חשודים באירועי ירי. מפקד מחוז הדרום ניצב חיים בובליל: "הפעילות תימשך כדי להבטיח את ביטחון התושבים ביישובים ובכפרים".

בתוך כך, אמש התרחש אירוע ירי בסמוך לאוניברסיטת תל אביב. שני גברים נפצעו באורח קשה ובינוני ופונו לקבלת טיפול הרפואי, הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי. כשעה לאחר האירוע, נורה למוות אדם בעיר אום אל-פחם. המשטרה פתחה בחקירה לנסיבות האירוע, שמסתמן גם הוא כפלילי.