כפי שפורסם לראשונה ב-i24NEWS, היועץ המשפטי של משטרת ישראל, עירן נהון, הועלה הבוקר (חמישי) לדרגת ניצב וקיבל את כתב המינוי הרשמי שלו. הטקס החגיגי התקיים במטה הארצי במעמד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי, בני משפחתו של הקצין, מפקדים ובכירים בארגון.

השר והמפכ"ל העניקו לניצב נהון את דרגתו החדשה ואיחלו לו הצלחה רבה במילוי תפקידו החשוב למען המשטרה, שלטון החוק והציבור בישראל.

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במהלך האירוע בירך המפכ"ל את נהון וציין כי הוא מביא עמו לתפקיד ניסיון מקצועי עשיר, ערכים של מצוינות, יושרה ומחויבות עמוקה לשירות הציבורי. רנ"צ לוי הוסיף כי הוא בטוח לחלוטין שהקצין החדש יוביל את מערך הייעוץ המשפטי של משטרת ישראל באחריות, במקצועיות ובמסירות רבה. במשטרה איחלו לניצב נהון הצלחה רבה בהמשך הדרך ובהובלת האגף המשפטי אל מול האתגרים השונים.

נהון מגיע לתפקידו החדש לאחר ששימש כיועץ המשפטי של שירות בתי הסוהר בדרגת גונדר. השר בן גביר שיבח בעבר את פועלו וציין כי נהון עשה עבודה מקצועית ומרשימה, תוך תרומה משמעותית לאכיפת החוק, לחיזוק המשילות ולהעמקת הריבונות בבתי הסוהר. השר הגדיר אותו כקצין מוערך ובעל ניסיון רב, והביע ביטחון כי יתרום תרומה מכרעת גם למערכת המשטרתית.

המינוי הרשמי יוצא לפועל לאחר שבסוף אפריל היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, נפגשה עם נהון והחליטה שלא להתנגד למהלך. נהון היה המועמד המועדף על השר בן גביר, בעוד המפכ"ל דני לוי דחף תחילה למינויו של קצין אחר לתפקיד הרגיש. בסופו של דבר הסכים המפכ"ל לבחירתו של השר, ועם קבלת אישור היועמ"שית נסללה הדרך להענקת הדרגה הבכירה ולכניסתו לתפקיד.