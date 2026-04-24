נסיה כראדי, הילדה בת ה-11 שנפצעה אנוש לאחר שמצרר מטיל איראני פגע בביתה בבני ברק בערב חג הפסח, מתה היום (שישי) מפצעיה.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

מוקדם יותר משפחתה עדכנה כי לאחר למעלה משלושה שבועות של אשפוז בבית החולים שיבא תל השומר, חלה הידרדרות חמורה במצבה, ולפני זמן קצר כאמור נקבע מותה.

מעיריית בני ברק נמסר: "אנו המומים וכואבים עם קבלת הבשורה המרה על פטירתה של הילדה נסיה כראדי הי"ד, שהשיבה את נשמתה הטהורה ליוצרה לאחר שנפצעה באורח אנוש מפגיעת טיל מצרר בערב חג הפסח האחרון.

"רבבות תושבי העיר, יחד עם כל בית ישראל, העתירו בתפילה ובתחנונים לרפואתה מאז הפציעה הקשה, וליוו בתקווה את מאבקה על חייה בבית החולים "שיבא" בתל השומר. לצערנו הרב, נגזרה הגזרה והפרח הצעיר נקטף בדמי ימיו", נמסר מהעירייה.

ראש העירייה הרב חנוך זייברט אמר: "בני ברק כולה עוטפת את משפחת כראדי היקרה בשעה קשה זו. אנו מבכים את לכתה של ילדה זכה שכל עתידה היה לפניה, ומתפללים שהקב"ה ישלח נחמה ומרפא ללב ההורים והמשפחה. העירייה תעמוד לימין המשפחה ותלווה אותה בכל הנדרש בעת הכאב והיגון".