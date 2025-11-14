"הצלנו אלפי מבלים": פוזרה מסיבת טבע לא-חוקית בים המלח

מסיבת טבע לא חוקית אותרה היום (שישי) בגזרת ים המלח ופוזרה על ידי המשטרה. מפקד תחנת דימונה, סנ״צ משה שטרית: "הצלנו חיים של אלפי מבלים שהיו עלולים להיתקל בשיטפונות, נמצה את הדין עם המארגנים".

במסיבה השתתפו אלפי מבלים, שהקימו מתחם ענק והיערכות לשהייה בסוף השבוע, זאת באזור שבו פורסמה התראה לשיטפונות וללא כל תיאום עם הרשויות כנדרש בחוק. שוטרי מרחב הנגב מתחנת דימונה ולוחמי חטיבת סה״ר של המחוז הדרומי איתרו את המסיבה, פיזרו את כלל המשתתפים ועיכבו 5 ממארגני האירוע לחקירה. בנוסף, הוחרם ציוד ההגברה ששימש את האירוע.

במקום נמצאו עשרות אוהלים, ציוד הגברה, ובחשד לביצוע מכירת אלכוהול, בין היתר גם לקטינים שהיו במקום, כלל המבלים פוזרו לבתיהם.