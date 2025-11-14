"הצלנו אלפי מבלים": פוזרה מסיבת טבע לא-חוקית בים המלח

במסיבה השתתפו אלפי מבלים, שהקימו מתחם ענק והיערכות לשהייה בסוף השבוע, זאת באזור שבו פורסמה התראה לשיטפונות וללא כל תיאום עם הרשויות כנדרש בחוק • 5 ממארגני האירוע עוכבו לחקירה

ארנולד נטייב
ארנולד נטייב ■ כתב דרום ■ 
מסיבת טבע לא חוקית אותרה בגזרת ים המלח ופוזרה על ידי המשטרה, היום
מסיבת טבע לא חוקית אותרה בגזרת ים המלח ופוזרה על ידי המשטרה, היום דוברות המשטרה

מסיבת טבע לא חוקית אותרה היום (שישי) בגזרת ים המלח ופוזרה על ידי המשטרה. מפקד תחנת דימונה, סנ״צ משה שטרית: "הצלנו חיים של אלפי מבלים שהיו עלולים להיתקל בשיטפונות, נמצה את הדין עם המארגנים".

במסיבה השתתפו אלפי מבלים, שהקימו מתחם ענק והיערכות לשהייה בסוף השבוע, זאת באזור שבו פורסמה התראה לשיטפונות וללא כל תיאום עם הרשויות כנדרש בחוק. שוטרי מרחב הנגב מתחנת דימונה ולוחמי חטיבת סה״ר של המחוז הדרומי איתרו את המסיבה, פיזרו את כלל המשתתפים ועיכבו 5 ממארגני האירוע לחקירה. בנוסף, הוחרם ציוד ההגברה ששימש את האירוע.

Video poster
פרסום ראשון: המפכ"ל אמר על מסיבות הטבע - "אני רוצה להרוג את התופעה"

במקום נמצאו עשרות אוהלים, ציוד הגברה, ובחשד לביצוע מכירת אלכוהול, בין היתר גם לקטינים שהיו במקום, כלל המבלים פוזרו לבתיהם.

