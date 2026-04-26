פרסום ראשון: הרמטכ"ל אייל זמיר התריע ביום חמישי האחרון כי ישנה סכנה בקיום אירועי הילולת הרשב"י במירון במתכונת הרחבה. ההילולה תוכננה להתקיים תחילה במתכונת מצומצמת של אלף איש - אך בעקבות לחץ פוליטי ההחלטה נבלמה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

ביום שישי האחרון קיבלו משרד התחבורה ומשרד ירושלים ומסורת ישראל הנחיה בעל פה להיערך להילולה במתכונת המצומצמת ועודכנו כי תצא הודעה כתובה בנושא. לבסוף, הדבר לא יצא לפועל עקב הלחצים שהופעלו.

i24NEWS

בתוך כך, דיון בנושא צפוי להתקיים היום אצל ראש הממשלה בנימין נתניהו בהשתתפות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שרת התחבורה מירי רגב, שר התקשורת שלמה קרעי הממונה על האירוע וחבר הכנסת מאיר פרוש. בדיון ישתתף גם מפקד פיקוד העורף.