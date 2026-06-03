רגע של אור בתוך שנתיים של כאב: השבוע נולדה בת להוריה של הילדה הנעדרת היימנוט קסאו. הבת, אחותה הקטנה של היימנוט, קיבלה את השם צנאת, שמשמעותו "עוצמה וכוח". שני ויצמן פגשה את האב שעדיין מאמין שהיימנוט תחזור בריאה ושלמה.

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חמישה ימים אחרי לידת הבת השתחררה היום באנצ'י קסאו ממחלקת היולדות במרכז הרפואי זיו בצפת, וחזרה למרכז הקליטה המשמש בית למשפחתה שם התאחדה עם ילדיה כשהיימנוט עדיין לא שם לחגוג את לידת אחותה הקטנה.

כאמור, ההורים בחרו לקרוא לבת שנולדה צנאת (Tzenat), שם שפירושו באמהרית "כוח" ולכן מסמל את התקווה העצומה של המשפחה לשובה של היימנוט, שנעלמה לפני יותר משנתיים כשהיא רק בת תשע.

אב המשפחה טפסאי מסר: "אני מוצף ברגשות - מצד אחד שמחה גדולה על חיים חדשים, ומצד שני כאב עצום שחותך לי את הלב. כאב שלא מרפה כבר למעלה משנתיים. אשתי באנצ'י ילדה את צנאת, תינוקת יפה ובריאה. המפגש עם החיים החדשים הוא תמיד מרגש, ושתיהן מרגישות טוב".

האב התייחס להתמודדות בצל היעלמותה של היימנוט: "עלינו לישראל מתוך אמונה עמוקה ואהבה למולדת. אנחנו חיים כאן מתוך תחושת מצווה ושייכות ומרגישים כבוד גדול לגדל כאן את המשפחה שלנו, אבל כבר 826 ימים שהמשפחה שלנו קרועה והלב שלנו מדמם. עם כל השמחה העצומה על הולדת צנאת - היא אינה תחליף להיימנוט שלנו. היימנוט חייבת לחזור הביתה. אנחנו חייבים את זה, עם ישראל חייב את זה".

טפסאי הגיב לפרסומים האחרונים על כיווני חקירה חדשים שנבדקים: "בניגוד לפרסומים אין כל חדש בחקירה. על פי מה שידוע לנו, אין שום התקדמות או קצה חוט בחקירה. אנחנו חיים מרגע לרגע בכל יום בציפייה לעדכון שיבשר אחרת, אך לצערי זה לא קורה. היימנוט נחטפה ממש לא רחוק מכאן. במדינה שיודעת להגיע לכל מקום בעולם ולהחזיר את אנשיה גם מידי האויב המתוחכם ביותר - לא ייתכן שלא מצליחים למצוא ילדה קטנה שנעלמה בתוך גבולות המדינה".

"יש להקים לאלתר צוות חקירה מיוחד, בשילוב ובתמיכה מלאה של השב"כ. יש להפעיל את כל הכלים הטכנולוגיים והמודיעיניים של המדינה כדי למצוא את הילדה שלנו. רק כך נוכל באמת לחזור לחיים שלנו", הבהיר אביה של היימנוט.