ביקר בכותל וישיא משואה: נשיא ארגנטינה נחת בישראל

נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי הגיע היום (ראשון) לביקור בישראל - במהלכו ישיא משואה בטקס יום העצמאות. מיליי פתח את ביקורו בתפילה בכותל המערבי ואמר: ​"חזוני למדינה מבוסס על ערכי המוסר והאמונה, על צדק ועל המורשת היהודית. אימוץ חוקי האל וקידוש החירות, החיים והקניין הפרטי הם המפתח לשגשוגנו. רק כיבוד חוקים אלו יביא לנו חופש אמיתי - פיזי ורוחני ויבנה גן עדן עלי אדמות".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

יחד עם הנשיא הגיעה משלחת בכירה מארגנטינה, הכוללת את שר החוץ, מר חרארדו ורטהיין, מזכירת הנשיאות, הגב' קרינה מיליי, שגריר ארגנטינה בישראל, הרב שמעון אקסל ואחניש, ורעייתו.

במהלך הביקור התרגש הנשיא מאוד ואמר שזהו המקום החשוב ביותר עבורו, נשא יחד עם רב הכותל פרק תהילים, ונשא תפילה מיוחדת לשלום המדינות ולהמשך הצלחת הידידות בין העמים והמדינות.

כמו בביקורו הקודם, הנשיא צפוי לשוב לכותל המערבי לקראת סיום ביקורו ולחתום בו את ביקורו הרשמי בישראל.

בתוך כך, נשיא המדינה יצחק הרצוג צפוי להעניק לנשיא ארגנטינה חאבייר מיליי את "עיטור הנשיא" - העיטור האזרחי הגבוה ביותר בישראל, כהוקרה על תמיכתו הפומבית והעקבית במדינת ישראל מאז כניסתו לתפקיד בשנת 2023.