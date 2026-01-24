פרשת היעלמותו של החייל גיא חבר נחשבת לאחת התעלומות הביטחוניות והחברתיות הממושכות בישראל. מאז אוגוסט 1997, אז נעלמו עקבותיו של חבר במהלך שירותו הצבאי ברמת הגולן, לא התקבלה הכרעה רשמית באשר לגורלו, והפרשה ממשיכה ללוות את צה"ל ואת הציבור הישראלי כבר כמעט שלושה עשורים.

גיא חבר נולד ב-30 במאי 1977 וגדל במשפחה דתית־לאומית. בשירותו הסדיר שובץ כלוחם בחיל התותחנים, בגדוד ״הרעם״ של עוצבת הגולן. על פי תיאורים שפורסמו לאורך השנים, חבר היה חייל שקט ומופנם, והתמודד עם קשיים במסגרת השירות אך ביקש להשתלב במסלול קרבי.

יום ההיעלמות - אוגוסט 1997

ב-17 באוגוסט 1997, בסביבות השעה 9:30 בבוקר, ירד חבר מעמדת השמירה בבסיס סמוך לחד נס, כשהוא לבוש מדים ונושא עמו רובה גליל. מאז אותו רגע נעלמו עקבותיו.

עדויות שונות הצביעו על כך שנראה זמן קצר קודם לכן סמוך למכונת משקאות בבסיס. עדה אחת טענה כי הבחינה בו עומד בטרמפיאדה סמוך לשער הבסיס, וכי ייתכן כשהוא המתין לטרמפ צפונה. חיפושים ראשוניים באזור הבסיס, בצירי התנועה ובסביבת הטרמפיאדות לא העלו ממצאים כלשהם, ולא אותרו סימנים לחייל או לנשקו.

סיווג המקרה והמאבק על ההכרה

בשלב הראשון סיווג צה"ל את היעלמותו של חבר כהיעדרות מרצון או נפקדות. בין היתר נלקח בחשבון הרקע המשמעתי: כחודש לפני ההיעלמות ריצה חבר 21 ימי מחבוש בגין הירדמות בשמירה, וביום היעלמותו היה אמור לעמוד לדין משמעתי נוסף.

הסיווג הראשוני עורר מחלוקת קשה בין מערכת הביטחון למשפחתו של חבר. הוריו ניהלו מאבק ציבורי ומשפטי בדרישה להכיר בו כחייל נעדר ולהפעיל מערכי חיפוש ומודיעין נרחבים. רק כעבור כשלוש שנים שינה צה"ל את הסיווג והכיר בגיא חבר כחייל נעדר.

חיפושים והתפתחויות לאורך השנים

לאורך השנים נבחנו כמה תרחישים אפשריים: התאבדות או תאונה בשטח פתוח, היעלמות מרצון, רצח על רקע פלילי או לאומני, ואף אפשרות של חטיפה לשטח סוריה.

במסגרת החיפושים בוצעו סריקות חוזרות ונשנות בבסיס עצמו ובאזורים נרחבים ברמת הגולן, בהם הירדן ההררי, שדות מוקשים, יערות, מאגרי מים ומתקנים נטושים. בין היתר רוקנו מאגרי מים והוטתה זרימת הירדן לצורכי חיפוש. בשנת 2010 נמצאו שרידי שלד במבנה נטוש ביער אודם, אך בדיקות העלו כי אינם שייכים לחבר. מבצעי חיפוש נוספים בשנים 2011, 2013, 2015 ו־2016 לא הביאו לפריצת דרך.

בפברואר 2023 חודשו החיפושים לאחר שאותרו פריטי לבוש במאגר מים סמוך לאזור ההיעלמות, אך גם בדיקות אלו לא הניבו ממצאים שהובילו להכרעה.

לפני כשלושה שבועות, בדצמבר 2024, עצרו כוחות הביטחון חמישה חשודים, תושבי הכפר טובא-זנגרייה, בחשד למעורבות בהיעלמותו של גיא. המעצרים בוצעו בעקבות מידע מודיעיני חדש שהגיע לידי המשטרה ושב"כ - אך החקירה נתקלה במבוי סתום.

ההיבט הציבורי והמשפחתי

משפחתו של גיא חבר, ובראשה אמו רינה, המשיכה לאורך השנים לטעון כי לא הוכח שבנה מת, וכי יש להמשיך בחיפושים ובבירור נסיבות היעלמותו. הפרשה הפכה לאחד המקרים הבולטים בשיח הציבורי סביב אופן טיפולן של מערכות הביטחון והאכיפה בנעדרים, והאיזון בין סיווג מוקדם של נפקדות לבין היערכות מלאה לאירוע ביטחוני או פלילי. בחלוף כמעט שלושה עשורים, פרשת גיא חבר נותרת ללא פתרון.