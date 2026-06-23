הוא צבעוני, גמיש, נמתח וכבש בתוך זמן קצר את הילדים בישראל. קשה היום למצוא חנות צעצועים שלא מוכרת את צעצוע הסקוושי המפורסם, או ילד שלא מבקש אותו. הסקוושי הפך לאחד הלהיטים הגדולים של התקופה, עם אין ספור צבעים, צורות ודגמים שנחטפים מהמדפים.

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בזמן שהילדים נהנים, יש גם מי שמזהירים מהצד הפחות נוצץ של המשחק, כמו למשל אביגיל בת ה-9 ששיחקה עם חברותיה בצעצוע, שהתפוצץ לפתע והתפזרו ממנו חלקים לכל עבר. זמן קצר לאחר מכן החלה אביגיל לחוש תחושה מוזרה באוזן ימין, היא גירדה את האוזן והבחינה בעצם זר, ואז התברר כי אחד מהחרוזים שהיה בתוך המשחק חדר לאוזנה. ההנאה הפכה לבהלה גדולה, והמשפחה מצאה את עצמה בדרך לחדר המיון בבית החולים שניידר.

למרבה המזל האירוע הסתיים בשלום, אבל המקרה הזה ממחיש עד כמה גם משחק שנראה תמים עלול להפוך למפגע בטיחותי. אך בינתיים, בחנויות, הביקוש למוצר ממשיך להיות גבוה. הורים רבים מודים שהם לא תמיד מודעים לסיכונים האפשריים, והילדים? מבחינתם מדובר פשוט במשחק מהנה.

הסקוושי כנראה ימשיך לככב בחדרי הילדים גם בתקופה הקרובה, אבל בין כל הצבעים, המרקמים והכיף הגדול, חשוב לזכור ולנקוט כללי זהירות, כי לפעמים, המרחק בין משחק לבין ביקור במיון קטן הרבה יותר ממה שנדמה.