"שימוש ציני": משפחות החטופים תובעות את הישיבה

במחאה על מעצר העריקים החרדים, ישיבת "עטרת שלמה" הביאה השבוע מאות ילדים אל מחוץ לכלא 10 כדי למחות נגד צה"ל. הילדים חבשו כובעים צהובים וכיתוב של שמות המשתמטים העצורים והוצגו כחטופים בעזה שיש להחזיר הביתה, דבר שעורר את זעם מטה משפחות החטופים, שכעת מאיימים בתביעה נגד הישיבה.

מטעם המטה הוסבר: "מכתב ההתראה נשלח בעקבות שימוש ציני, אסור ומבזה בסימנים, בעיצובים, במסרים ובחומרים השייכים למטה והמזוהים עם מאבק המשפחות להשבת יקיריהן - ביניהם הכרזות, הסיסמאות והסמל הצהוב המזוהה עם המאבק הלאומי להשבת החטופים".

עוד נכתב: "במסגרת קמפיין שנערך על ידי הישיבה, נעשה שימוש ללא רשות בחומרים אלה, המהווה הפרה בוטה של סימני המסחר וזכויות היוצרים של המטה, הטעיה ומצג שווא, וניצול המוניטין של המטה ככלי תעמולה וניגוח פוליטי.

יצוין המכתב דורש מהישיבה לחדול לאלתר כל שימוש בחומרים המזוהים עם מטה המשפחות, להתחייב שלא לעשות בעתיד כל שימוש מפר בקניין הרוחני של המטה, להתנצל באופן פומבי בפני החטופים ומשפחותיהם, ולשלם פיצוי בסך 400 אלף שקל".