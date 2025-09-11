הקרב המסעיר בצפון: מי העיר שתמשוך את "אנבידיה" לשטחה?

מומלצים -

אלי לוי יצא למסע בין הרשויות בצפון שמתחרות על ליבה של ענקית ההייטק "אנבידיה", ומקוות שאצלן יוקם הקמפוס החדש שיכניס לכיסן מאות מיליוני שקלים, והרבה מאוד הזדמנויות עסקיות ותעסוקתיות.

לפני כחודשיים וחצי הטילה ענקית השבבים האמריקנית פצצה, כאשר הודיעה על מרכז שבסיומו יוכרע - מי הרשות המקומית שתזכה לקבל אותה לשטחה. סימון אלפסי, לשעבר ראש עיריית יקנעם, שבתקופתו הביא את "אנבידיה" לפארק התעשיות בעיר, סיפר כי הבאת חברת הענק לעיר פיתח אותה והביא לגידול במספר העובדים בשטחי העיר.

צפו בכתבה המלאה