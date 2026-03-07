תיעוד חריג מקריית שמונה: כטב"ם נתקע על עץ - ונוטרל ע"י רובוט

מקרה חריג אירע בקריית שמונה בערב יום שישי, כאשר כטב"ם שנורה מלבנון נתקע על עץ - ונוטרל על ידי רובוט משטרתי בזמן שנשמעו אזעקות. הרובוט הועלה באמצעות מנוף במבצע הנדסי לטפל בכטב"ם שנתקע בצמרות העצים ברחוב ראשי בעיר הצפונית.

בתום מבצע חבלה מורכב וממושך שנמשך מספר שעות בערב יום שישי, הצליחו חבלני המשטרה לנטרל ולהסיר את האיום. הכטב"ם, שאותר כשהוא תקוע בין ענפי עץ גבוה, נשא ראש קרב נפיץ שהיווה סכנה מיידית לסביבה. החבלנים פעלו במקצועיות ובקור רוח, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, כדי למנוע פיצוץ בלתי מבוקר בלב שכונת מגורים.

במהלך הפעילות, שהתקיימה תחת הערכת מצב רצופה של מפקד מחוז צפון, ניצב מאיר אליהו, ביצעו החבלנים תמרון הנדסי חריג. באמצעות מנוף הועלה רובוט החבלה לגובה רב עד שהגיע לנקודת המגע עם הכטב"ם. הרובוט, שנשלט מרחוק על ידי החבלנים, ניטרל את ראש הקרב הנפיץ בעודו על העץ, ולאחר מכן הורד בבטחה יחד עם המטען המנוטרל בחזרה לקרקע.

המבצע המורכב התנהל תוך סגירה הרמטית של האזור וחסימת כביש 90, כשכוחות המשטרה פועלים בתיאום מלא עם כלל גופי החירום והביטחון. עם סיום מלאכת הניטרול וזיכוי הזירה על ידי החבלנים, הוסר החשש לשלום הציבור והצירים נפתחו מחדש לתנועה.

מפקד מחוז צפון, ניצב מאיר אליהו, מסר: "הפעילות המורכבת בקריית שמונה היא הוכחה נוספת למקצועיות וליכולת המבצעית של חבלני המחוז, שעומדים בחזית העורף מול איומים מורכבים. שילוב הכוחות בין טכנולוגיה מתקדמת לתעוזה אנושית הוא שאיפשר לנו לנטרל את האיום ולשמור על חיי אדם. משטרת המחוז הצפוני תמשיך לפעול בכל מקום ובכל שעה, בנחישות וביצירתיות, כדי להבטיח את ביטחון תושבי הצפון".