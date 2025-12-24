סערה בגל"צ: עשרות מגישים קיבלו הודעה על הקפאת העסקתם

ההודעה - והסערה: עשרות מגישי גלי צה"ל וגלגלצ המועסקים כיועצים חיצוניים קיבלו היום (רביעי) הודעה שהעסקתם תוקפא בהנחיית משרד הביטחון כבר משבוע הבא. תחילה, ההודעה עסקה בסיום העסקתם החל מהשבוע הבא, והם ציינו כי "לוח השידורים של התחנה יחווה פגיעה דרמטית - זהו פירוק בפועל של התחנה". דקות לאחר מכן, הם הודיעו על הגשת בקשה דחופה למתן צו ביניים בנושא.

בתגובה לכך, נשיא העליון יצחק עמית קבע כי "נוכח הטענות להשלכות המיידיות של החלטת הממשלה הנתקפת בעתירה", תוגש בתגובה לבקשה למתן צו ביניים תוך ארבעה ימים. מדובר בשינוי ההחלטה הקודמת שניתנה בנושא, וקביעת לוחות זמנים דחופים לסוגייה.

עם זאת, במשרד הביטחון מיהרו להודיע כי מדובר בסיום החוזה השנתי עם המגישים שתוקפו פג ב-31 בדצמבר, וכי העסקתם תוארך בשנת 2026 עד ה-28 בפברואר, שהוא מועד הסגירה הצפוי של התחנה.

מועד עובדי גלי צה"ל נמסר: "שר הבטחון הבין את חומרת הדברים, ולכן לאחר הבקשה למתן צו ביניים והחלטת בית המשפט, ניתן דיווח לא נכון, לשון המעטה, ביחס להודעה שנמסרה אתמול לגלי צה״ל.

פרטים על הודעה זו נמסרו בתצהיר לבית המשפט במסגרת הבקשה למתן צו ביניים. ועד עובדי גלי צה"ל עומד על הבקשה למתן צו ביניים לאור מכלול הצעדים ששר הבטחון כבר נקט בהם, אשר פוגעים בתפקוד גלי צה"ל כבר עתה".

מרדיו חזק: בוגרי גלי צה"ל וגלגלצ למען התחנה נמסר: "אזעקת אמת: עשרות משדרני גלי צה"ל וגלגלצ קיבלו הודעות על הפסקת עבודתם ובכך נחשף גם עתיד גלגלצ. בניגוד להכחשות משרד הביטחון, מתבצעים מהלכים בשטח לריקון התחנות מתוכן, עוד לפני הדיון בבג"ץ. הנחיית שר הביטחון להקפיא את כלל ההתקשרויות עם יועצים חושפת ניתוק מהמציאות: גלגלצ היא חלק בלתי נפרד מגלי צה״ל ואינה יכולה להתקיים בלעדיה, חרף ניסיונות ההטעיה".

"קולות מרכזיים בשידור הציבורי ייאלמו: הדר מרקס- מגישת התוכנית המואזנת בישראל שפעלה לאורך כל המלחמה לחיזוק מורל החיילים; עומר גפן, קוואמי, אחינעם בר ואחרים. מדובר במחטף שמפסיק את העסקתם של שדרני גל"צ וגלגלצ, בהם גם שדרנים ותיקים המועסקים עשרות שנים, כמו ד"ר אבשלום קור ואהוד גרף".

נזכיר כי בתחילת השבוע, בתום דיון סוער, הממשלה אישרה פה אחד את הצעת השר כ"ץ לסגירת גלי צה"ל. השר כ"ץ ביקש לסגור את התחנה עד ל-1 במרץ 2026. ובנוסף, הנחה את צה"ל להפסיק באופן מיידי את כלל המיונים לתחנה ולהתחיל בשיבוץ החיילים המשרתים בה ביחידות צה"ל השונות.

יום לאחר מכן, שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע שמינה את מנכ"ל משרד הביטחון, האלוף במיל' אמיר ברעם, לראש צוות היישום לסגירת תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל, בהתאם להחלטת הממשלה. על פי הודעת כ"ץ, "צוות היישום יעסוק בכלל ההיבטים הנוגעים לסיום פעילותה של התחנה וכן לבחינת אופן המשך פעילותה של תחנת גלגלצ, תוך שמירת צביונה ואופייה".