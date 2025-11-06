"ברוך שובך הביתה ילד שלי": סמ"ר עוז דניאל הובא למנוחות

שלושה ימים אחרי שהוחזר לישראל משבי חמאס ברצועת עזה, החלל סמ"ר עוז דניאל מובא היום (חמישי) למנוחות בבית העלמין הצבאי בכפר סבא.

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, ספד לו: "בבוקר שמחת תורה צוות של גיבורים זינקו לקרב, עוז האהוב זכרו לברכה, ויחד עמו - שקד דהן זכרו לברכה, ויבדל לחיים ארוכים - נמרוד כהן החטוף ששב אלינו ברוך ה' בחיים בריא ושלם ומפקדם הנערץ סרן עומר נאוטרה זכרו לברכה, צוות של גיבורים הם דהרו בין נירים לניר עוז, להגן בגופם וברוחם על תושבי הנגב המערבי".

"הם לחמו בכל הכוח, באומץ בלתי נתפס, מול אויב חסר רחמים, חסר חמלה, חסר גבולות. הם ידעו שהם מסכנים את נפשם, ועשו הכל, כדי להכות ברוע, להגן ולשמור ככל יכולתם על האור, שלא, חלילה, יכבה. הם עיכבו המוני מחבלים בגזרתם ובכך סיכלו את תוכניתם לנוע לפנים הארץ ולהחריב הכל".

"הם לחמו בקרב גבורה אכזרי ביותר כפי שראינו בסרטונים שהופצו על ידי האויב. היום, אחרי למעלה משנתיים איומות, מלאות חרדה, כאב, ותהומות של צער - המעגל המייסר שנפתח באותו יום מר יכול סופסוף להתחיל להיסגר; כשעוז שב אלינו - לעמו ולמולדתו - למנוחת עולמים".

"עוז יקר, גיבור, אהוב, יש פער בלתי נתפס ממש בין אהבת החיים, שמחת החיים, האור והטוב שבוקעים מהסיפורים עליך, לבין החושך, האימה והמפלצתיות ששררו בארצנו ביום בו נלקחת מאיתנו. חושך שרק שנאה תהומית, משתלחת, חסרת רחמים - מסוגלת לייצר".

"כפי שסופר עלייך, היית עלם-חן שמתאהבים בו מיד, ניגנת, אהבת מוזיקה בכל מאודך, והיתה לך נוכחות שהפיצה יופי, כנות ונועם. כבר זמן רב - מאז שנודע על דבר נפילתך, וביתר שאת מאז ששבת אלינו מיד המרצחים - שאני חושב על השם המופלא שלך, הסימלי כל-כך, ועל כמה שהוא הלם את דמותך", אמר הרצוג.

אימו של עוז ספדה לו בדמעות: "כל כך פחדתי מהרגע הזה! עוז שלי, בני האהוב, אחרי שנתיים של ציפייה, של תפילות, של לילות בלי שינה - היום אתה סוף-סוף שב הביתה. לא כך קיוויתי לפגוש אותך, לא כך דמיינתי את היום שבו אקבל אותך חזרה. אבל בתוך השבר הזה - יש רגע של נחמה, נשימה של הקלה, של ידיעה עמוקה: שסוף סוף אתה כאן, באדמת הארץ שאהבת כל כך, הארץ עליה נשבעת להגן, ובגופך קיימת את השבועה הזאת עד תום".

"עוזי שלי, במשך שנתיים חיכינו לך", נפרדה האם בכאב. "עם שלם בכל העולם חיכה איתנו. עם שצעד איתנו את הדרך הארוכה הזו, שקם איתנו כל בוקר וחשב עליך, שנשא אותך בליבו, בתפילותיו, בשירים, ובדמעות. היום כל העם הזה כאן, עומד לצידך. אומר לך - ברוך שובך הבייתה. ואומר לך - תודה".

"עוזי שלי - הגיבור, היפה והמוכשר היית ילד של אור, ילד של אהבה. מוזיקאי מחונן, עם נשמה גדולה מהחיים, שמאמין בכל ליבו שמוזיקה מחברת בין אנשים. חייכת תמיד, נתת מעצמך בלי גבול, הקשבת, חיבקת, אהבת - כך היה בבית, כך היה עם חברים, וכך היה גם בלב הקרב, כשעמדת מול הסכנה והפכת למגן אמיתי של המדינה שאהבת כל כך", אמרה אימו.

עוז היה בן 19 במותו. הוא הניח את הוריו, אמיר ומירב, ואחותו הדר. לצדו נפלו שניים מחבריו - סמל שקד דהן שגופתו נחטפה וחולצה במבצעי צבאי ב-2024, וסרן עומר נאוטרה שגופתו נחטפה והוחזרה השבוע גם כן. לוחם נוסף שהיה עמם, נמרוד כהן, נחטף חי ושוחרר באוקטובר מהשבי.