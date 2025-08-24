שריפת ענק בסמוך למחלף מוצא: נבחנת אפשרות לסגירת כביש 1
כביש הגישה למבשרת ציון מכביש 1 נסגר לתנועה - פינוי תושבים החל • צוותי כיבוי ומטוסי כיבוי פועלים לבלימת התפשטות הלהבות
קיץ שובר שיאים: לוחמי אש פועלים בשריפת חורש שפרצה היום (ראשון) בעמק הארזים, סמוך לכביש 1 ובקרבת מחלף מוצא. לפי כבאות והצלה מחוז ירושלים, לזירה הוזנקו כמה מטוסי כיבוי והוכרזה "מכת אש". פינוי תושבי מבשרת ציון החל.
בכבאות עדכנו כי נבחנת אפשרות לסגירת כביש 1 לתנועת כלי רכב; במקביל, הכביש המוביל למבשרת ציון מכיוון כביש 1 נסגר לתנועה.
צוותים מתחנת האומה פועלים במקום ומנסים לבלום את התפשטות הלהבות. מומלץ לנהגים באזור לעקוב אחר דיווחי התנועה והנחיות כוחות החירום. לצד פעולות צוותי הכיבוי הקרקעיים, פועלים במקום שמונה מטוסי כיבוי המסייעים בבלימת האש.
