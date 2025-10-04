נציב שב"ס רוצה להציג למשתתפי המשט לעזה את סרטון הזוועות

נציב שירות בתי הסוהר, קובי יעקובי, ביקש להציג את סרטון הזוועות בפני מאות משתתפי המשט לעזה, שעדיין מוחזקים במתקן קציעות, כך פרסמו הערב (שבת) לראשונה ראש דסק הפלילים לי עייש והפרשן לענייני משפט אבישי גרינצייג ב-i24NEWS.

משרד החוץ בתגובה לפרסום כי הוא "תומך בהקרנת סרטון הזוועות למשתתפי המשט, כשם שהוא עצמו מקדם הקרנות של סרטון הזוועות לגורמים אחרים שמגיעים לישראל".

כזכור, מוקדם יותר היום 137 פעילים פרו-פלסטינים, ממשתתפי משט "סומוד" לעזה, גורשו לטורקיה. משרד החוץ מסר כי בישראל שואפים לזרז את גירושם של כל הפעילים שנותרו בארץ, כאשר חלקם חוסמים באופן מכוון את תהליך הגירוש החוקי ומתעקשים להישאר בשטח המדינה.

לדברי משרד החוץ: "אנשים אלה, שהגיעו תחת מסווה של 'סיוע הומניטרי', הבהירו - באמצעות מעשיהם, דחייתם את כל ההצעות של ישראל, איטליה ויוון להעביר את הסיוע בדרכי שלום, וכמות הסיוע הקטנה שנשאו בפועל בסירותיהם - שמטרתם האמיתית הייתה פרובוקטוריה בשירות חמאס, ולא סיוע הומניטרי".

המשט, שיצא מספרד בחודש שעבר ואליו הצטרפו בהמשך עשרות כלי שיט ממדינות שונות, נעצר בחמישי האחרון, במהלך יום הכיפורים, על ידי לוחמי שייטת 13 וכוחות נוספים של צה"ל. הלוחמים עלו על הסיפונים, השתמשו בזרנוקי מים ובאמצעים לפיזור הפגנות והשתלטו על הספינות, ללא התנגדות מצד הפעילים הפרו פלסטינים.

עם הגעת כלי השיט לנמל אשדוד, בישראל התקבלה החלטה לגרש את משתתפי המשט כמה שיותר מהר כאשר המדינה תישא בעלויות כרטיסי הטיסה של כל מאות משתתפי המשט.