השיבושים ברכבת ישראל: אלו השינויים בקווים למחר

השיבושים בתנועת הרכבות יימשכו גם מחר (שני). מרכבת ישראל נמסר כי צוותים מתוגברים פועלים לתקן את תקלת החשמל, אך העבודות צפויות להמשך כשבוע וחצי. ייתכנו עיכובים בזמני הרכבות וכן צפויים עומסים. אלו השינויים בקווים.

קו באר שבע-נתניה יופעל כסדרו ויאפשר ציר רכבתי נוסף, ללא החלפת רכבות, בין הדרום ויישובי הנגב המערבי לאיזור המרכז ויעדים נוספים. הפעלת רכבות אלה תסייע לצמצום העומסים הנרשמים בתחנת לוד.

שאר קווי הנסיעה יופעלו במתכונת דומה למתכונת שהופעלה היום:

קו באר שבע-נהריה יופעל כסדרו ויכלול עצירות בתחנת נתניה.

קו מודיעין-נהריה יופעל כסדרו, כולל עצירה בנתב״ג ועצירות בתחנות קיסריה, חדרה ונתניה.

קו ראשונים-לוד יופעל כסדרו.

קו בית שמש-נתניה יפוצל: בין בית שמש ולוד ובין סבידור לנתניה.

קו אשקלון/רחובות-בנימינה יופעל עד/מ לוד בלבד.

קו ירושלים-הרצליה יופעל עד נתב"ג בלבד בשני הכיוונים, לרבות רכבות הלילה. ניתן לעשות במקום החלפת רכבות.

קו באר שבע-כרמיאל יופעל בין כרמיאל לחיפה חוף כרמל בלבד (לא יופעל בין חוף כרמל לבאר שבע).

יתר הקווים פועלים כרגיל. נוסעים מבית שמש, רחובות ואשקלון לתל אביב, ולהיפך, יכולים להגיע כרגיל- בהחלפה בתחנת לוד, ההגנה או סבידור.

תחנות כפר חב"ד וגני אביב סגורות לשירות.

רכבת ישראל מפעילה היסעים בחינם בין התחנות: לוד - תל אביב סבידור מרכז; חדרה מערב - נתניה; בשעות הלילה: תל אביב סבידור - נתב"ג; בשעות שיא בוקר: גני אביב- כפר חב״ד - תל אביב סבידור; בשעות שיא ערב: תל אביב סבידור- כפר חב״ד- גני אביב.

כאמור, ביום שישי לפנות בוקר רכבת משא נסעה על תוואי המסילות המחושמלות ופגעה מסיבה שעדיין נבדקת, בכבלי תשתית החשמול בשני מוקדים עיקריים: באיזור צומת גנות מדרום לתל אביב, וכן בין חדרה ונתניה.

מנכ"ל רכבת ישראל, אבי אלמליח, אמר: "הסיבה לפגיעה היא ככל הנראה רכבת שהייתה מעורבת באירוע אבל בודקים את כל הכיוונים. הקמנו צוות בדיקה ונהפוך כל אבן. יש פגיעה בתשתית. טיפלנו במה שאפשר לתת שירות. רוב הקווים פועלים. מתוך 67 תחנות ששובשו רק 2 עדיין מושבתות".