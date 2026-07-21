בלב תל אביב: המון חרדי תקף חייל מילואים - רק כי עבר לידם עם כלב

עידן בן דוד, חייל במילואים, הותקף אמש (שני) על ידי המון חרדי שהפגין נגד מעצר עריקים מחוץ לביתה של היועמ"שית. "הותקפתי עכשיו על ידי חרדים מתחת לבית שלי באיזור כיכר המדינה כי הלכתי עם הכלב", סיפר עידן, "אסור להם להיות ליד כלבים, אז הם פשוט תקפו אותי באלימות, קרעו לי את החולצה, השאירו לי סימנים. ישראל 2026".

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אלפי חסידי גור פרצו אמש את הגדר והתקדמו לעבר כלא 10 במחאה על מעצר עריקים. עימותים נרשמו בין כוחות המשטרה הצבאית לחרדים. לאחר מכן, מאות חסידים הגיעו להפגין גם מחוץ לביתה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, בתל אביב.