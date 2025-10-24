הגילוי שהפך את חייה ברגע: מלכת היופי לשעבר בריאיון חשוף

מאז שזכתה בתואר מלכת היופי לפני יותר מעשור, חייה של מור ממן הם רכבת הרים מטלטלת. היא הרימה עסק מצליח, התחתנה, הביאה שני ילדים, התרסקה כלכלית, לאחרונה שוב התחתנה וגילתה שלבעלה הטרי יש תינוק בדרך מאישה אחרת. בריאיון חשוף לאורלי מירקין ששודר הערב (שישי), היא פותחת הכל וחושפת את הסודות האפלים שהשתדלה להסתיר כל השנים - ההלם מהגילוי שהפך את חייה והרגע שגרם לה להתפרק לעיני המצלמות. צפו בריאיון המלא מתוך "קבינט שישי" - בראש העמוד