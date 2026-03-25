ראש עיריית קריית שמונה אביחי שטרן תקף היום (רביעי) את הממשלה בנאום חריף שנשא במהלך ישיבה עם פורום מנהלי משרדי הממשלה. "לא משנה איך אנחנו נסיים את הזירה בלבנון או את הזירה באיראן, אם הפסדנו עיר במדינת ישראל - זו הפעם הראשונה שעיר במדינת ישראל הולכת", אמר, "עשרת אלפים תושבים יש היום בקריית שמונה, ואתם מצפים מהם עוד חודש או לא יודעים אפילו עוד כמה להישאר במציאות העגומה הזאת? אתם חושבים שיישארו שם?".

"כל הזמן אומרים לי: 'זה הניצחון לחיזבאללה אם הם יפונו' - חברה, חיזבאללה יגיד שהוא ניצח לא משנה מה. הניצחון שלו יהיה שלא תישאר עיר במדינת ישראל. לא אם יפונו או לא יפונו, זה לא השיקול שלי", הוסיף שטרן.

דוברות עיריית קריית שמונה

הוא תקף: "אם יש לי 4,700 דירות בלי מיגון תקני או מיגון בכלל, איזה ניצחון זה? לא דאגתם להם למיגון עד עכשיו, אז בזמן אמת תמגנו אותם? לא מסוגלים? תעיפו אותם מהסכנה! לא שולחים חייל לקרב בלי שכפ"ץ, נכון? למה שמים אזרח בחזית בלי מגן? זה המינימום, זה א"ב בין מדינה לאזרח - לספק לנו ביטחון! כשלתם!".

יש לי ילדה בת שנתיים ובת חמש שאני צריך להוציא אותה לפעילות שעתיים במקלט, שאני מתפלל כל פעם בדרך הזאתי, וככה התושבים שלנו חיים. מישהו מכם יודע מה זה ב-0 שניות טיל? עם ילדים בבית, עם נכים, עם מוגבלים, עם קשישים", הוסיף.

"איך מצפים שהבחור משבוע שעבר שחטף טיל בקומה השלישית, בגיל 80, יגיע ב-10 שניות למקלט? איך ציפו שנהג אוטובוס המסכן יעצור את האוטובוס, יוריד את הנוסעים ויגיע למיגון? זה נפגעי הראש שהיו לי בפגיעות האחרונות. וצריך להגיד תודה, יצאנו בזול. אם האוטובוס הזה היה מלא אנשים, היה לי אר"ן (אירוע רב נפגעים) בלי מענה רפואי אפילו לתת טיפול לאר"ן הזה. בלי פינוי מוסק, בלי אט"ן", הדגיש שטרן.

"תגידו אתם נורמלים? מה אנחנו? איזה אזרחים אנחנו? מה אני צריך ללכת לקרוא לחיזבאללה להפסקת אש כדי שאני אוכל להוציא אותם במסוק? אני צריך לדבר עם חיזבאללה במקום המדינה שלי?", תהה, "ובשיא התעוזה עוד הולכים בערוצים: 'קריית שמונה קיבלה כסף לא יודעת לממש אותו'. הנה כל משרדי האוצר, איזה כסף הגיע אליי? איזה כסף הגיע אליי? אתה יודע בדיוק מה השר מעכב, אתה יודע וכולכם יודעים - יש החלטות, אין כסף".

הוא התייחס לסוגיית אי פינוי התושבים מהעיר: "פינוי, הפוגות, התרעננות... תגיד לי מה אני מסכן? אני צריך להתחנן ליומיים בים המלח כדי להוציא קשיש בן 80 שלא יכול להציל את החיים שלו? מה אתם התחלקתם על השכל? זה אבא ואמא של כל אחד מכם, זה אנשים שייסדו ובנו את המדינה הזו".

"זה אותם סלאח שבתי שסיפרתם להם שקריית שמונה קרובה לירושלים, שהם עלו לארץ וירדו מהמטוס פתחו מפה, אמרו להם מטולה - ככה הגיע סבא שלי למטולה. מאז הם נאחזו בקרקע ושילמו מחיר יקר ב-74' בחדירות מחבלים, ב-69' בקטיושה הראשונה. סיפרו לי שהילדים כבר לא ישנו במקלט, שהילדות שלי לא יהיו במקלט. הנה הילדות שלי במקלט וזה לא מעניין אף אחד מכם בכלל", הוסיף.

"אני לפעמים, אני קם כל בוקר ואני מרגיש שמדינת ישראל נלחמת בי. לא בחיזבאללה ולא באיראן - בי! אם אתמול יושב אצלי מנכ"ל משרד הבריאות אחרי שאני כיתתי רגליים והצלחתי איפה שהוא כשל והבאתי בית חולים שביעי בעולם שמוכן להגיע אליי, ואמר לי 'לא, גדול מדי, לא אתן לו רישיון'. הלכתי והבאתי את איכילוב, אמר לי 'לא'. הוציאו הודעה 'משותפת' שהבאנו ביחד את רמב"ם שהוא יפעל 24/7. הוא הוציא אותה לבד - היא לא משותפת! אין לי מענה 24/7", המשיך.

שטרן סיכם: "והוא מסרב בתוקף לתת לי מענה רפואי שאת הכסף אתם עזרתם לי להביא בהחלטת הממשלה. ועוד אומר לי 'my way or no way'. קריית שמונה אין לה הצדקה. 'אתם 70 אלף איש היא לא צריכה מרכז רפואי'. בואו נמשיך ככה, גם לא יהיו 70."