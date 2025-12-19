האמא של דרי הרחוב: מור שעל, חושפת את המסע האישי שלה

כבר שנים שמור שעל מתפעלת מפעל חיים פרטי של אישה אחת - לסייע ולהציל את דרי הרחוב. הפעילות שלה מתועדת וחורכת את הרשתות - בחום ובקור, בגשם ובשרב - זה פרוייקט חייה. המלאכית של דיירי הרחוב, קוראים לה. בחודשים האחרונים היא שומרת סוד בבטן, תרתי משמע. אחרי מסע ארוך לחיפוש זוגיות, היא החליטה להביא ילד, לבד. אורלי מירקין יצאה איתה לסיור ברחובות לחשוף את הסוד לחסרי הבית - לילדים המאומצים שלה, ושמעה מאביה על הרגע ששבר אותו. הסוד של מלכת הרחוב.

