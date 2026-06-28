מנהרת לה גוארדיה בתל אביב נסגרה עקב מציאת גופת גבר במקום

המשטרה הודיעה הבוקר (ראשון) כי מנהרת לה גוארדיה בתל אביב נסגרה לתנועה מכיוון מערב למזרח, ליציאה לאיילון, בשל מציאת גופת גבר במקום.

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המשטרה ציינה כי בשלב זה אין חשד לפליליים, וביקשה מציבור הנהגים לא להגיע לכביש ולבחור בדרכים חלופיות.