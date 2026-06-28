מנהרת לה גוארדיה בתל אביב נסגרה עקב מציאת גופת גבר במקום

חריג: מנהרת לה גוארדיה בת"א נסגרה עקב מציאת גופת גבר במקום
המנהרה נסגרה לכיוון היציאה לאיילון, המשטרה: לפי שעה אין חשד לפליליים • ציבור הנהגים מתבקש לא להגיע לכביש ולבחור בדרכים חלופיות
שני ויצמןכתבת גוש דן ומרכז
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המשטרה הודיעה הבוקר (ראשון) כי מנהרת לה גוארדיה בתל אביב נסגרה לתנועה מכיוון מערב למזרח, ליציאה לאיילון, בשל מציאת גופת גבר במקום.
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המשטרה ציינה כי בשלב זה אין חשד לפליליים, וביקשה מציבור הנהגים לא להגיע לכביש ולבחור בדרכים חלופיות.
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