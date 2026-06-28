חריג: מנהרת לה גוארדיה בת"א נסגרה עקב מציאת גופת גבר במקום

המנהרה נסגרה לכיוון היציאה לאיילון, המשטרה: לפי שעה אין חשד לפליליים • ציבור הנהגים מתבקש לא להגיע לכביש ולבחור בדרכים חלופיות

שני ויצמן
שני ויצמן ■ כתבת גוש דן ומרכז
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
Google Newsעקבו אחרינועקבו
מנהרת לה גוארדיה בתל אביב נסגרה עקב מציאת גופת גבר במקום
מנהרת לה גוארדיה בתל אביב נסגרה עקב מציאת גופת גבר במקוםדוברות המשטרה

המשטרה הודיעה הבוקר (ראשון) כי מנהרת לה גוארדיה בתל אביב נסגרה לתנועה מכיוון מערב למזרח, ליציאה לאיילון, בשל מציאת גופת גבר במקום.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

המשטרה ציינה כי בשלב זה אין חשד לפליליים, וביקשה מציבור הנהגים לא להגיע לכביש ולבחור בדרכים חלופיות.

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות