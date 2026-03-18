המלחמה מול איראן ממשיכה לגבות קורבנות בעורף הישראלי: בני זוג בשנות ה-70 לחייהם נהרג הלילה (בין שלישי לרביעי) לאחר שפצצה של טיל איראני פגעה בביתם בבניין בעיר, בשעה שהשניים היו בדרכם אל הממ"ד שנמצא בדירתם.

חן אמיר, שכנם של בני הזוג שקיפחו את חייהם, סיפר לכתבנו יונתן רווה, מה באמת התרחש בדקות שהטיל פגע בבניין בו הוא מתגורר. "הייתה אזעקה ומיד ירדנו מהקומה למעלה לקומה המרכזית שם נמצא הממ"ד. סגרתי את הדלת, ואז אחרי חצי דקה שמעתי 'בום' רציני. הבנתי שזה אצלי בבית, אמרתי לאשתי 'זה פה, זה נפל אצלנו", סיפר חן, "חיכיתי עוד איזה שתי דקות, פתחתי את הדלת וראיתי הרס בכל המטבח והסלון".

חן ממשיך לספר מה קרה ברגעי האימה: "ראיתי את הדלת של הכניסה שלי פתוחה, כנראה מההדף ובמקביל ראיתי את הדלת של השכנים מולי הרוסה - הרמתי את הדלת וראיתי שיש להם חור בתקרה, ממש נפרץ להם חור למעלה. אני יודע שהשכנים מבוגרים - ואז ראיתי את ההליכון שלו והתפללתי שהשכן היה בממ"ד, כנראה שההריסות היו עליו".

חן סיפר על ההיכרות שלו עם הזוג המבוגר שנהרג: "מדובר בשכנים טובים, אנשים מבוגרים, הכל אתה יודע, שכנות רגילה - אין אינטראקציה יותר מדי. ראיתי את הנכדים שלהם אצלם הרבה פעמים בבית".