עמנואל רוזן חושף: אני העיתונאי שנחקר בחשד לתקיפה

העיתונאי עמנואל רוזן חשף היום (שישי) כי הוא העיתונאי שנחקר בחשד לתקיפת ילדה. בציוץ ברשת החברתית "X", כתב רוזן כי "אני לא נוהג לכתוב על חיי האישיים אבל נראה שאין ברירה. חלקכם יודע שיש לי ילדה בת 11.5 שהיא כל עולמי. אני מגדל אותה, מעניק לה את כל האהבה והבטחון האפשריים וכל צחוק שלה ממלא את ליבי".

"זה גיל מורכב לכולם והיא עצמה מתמודדת עם עם לא מעט קשיים נוספים", הוסיף העיתונאי. "בערוץ ווטסאפ אנונימי בו אנשים לא מזדהים, היא כתבה דברים מאוד מדאיגים. אדם עירני עשה מעשה אזרחי טוב ודיווח על כך למשטרה. כן, נחקרתי. גם היא עברה חקירת ילדים. לשמחתי תוך מספר שעות האמת התבררה וחזרנו לשגרה מלאה ואנחנו כמו בכל יום, אחרי בוקר של חיבוקים ולבבות ואהבה גדולה".

"בעיתונות שאני למדתי, בודקים עובדות. מבקשים תגובה של מושא הידיעה. מחכים שניה כדי להבין מה הסיפור. כנראה שישנם עיתונאים שידיעה צהובה מעניינת אותם יותר מעובדות. אחרת אין לי הסבר איך ידיעה כזו יצאה החוצה בלי בדיקה מינימלית ובלי לקחת רגע אוויר לפני שעוסקים בדיני נפשות ומפרסמים את מה שמתברר כשגוי עוד טרם יבשה הדיו על כתיבתו. מקווה שגם אתם תחזרו לשגרה כי יש לנו מספיק אמת להתעסק בה במדינה שלנו".