השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר סגר עסקת חבילה עם מפכ"ל המשטרה המיועד דני לוי ולפיה לוי ייקח כעוזרו האישי את איש אמונו של בן גביר. כך חשף הערב (שני) פרשן המשפט של i24NEWS אבישי גרינצייג במהדורה המרכזית.

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על פי הפרסום, תת-ניצב ליאור אבודרהם, קצין לשעבר במחוז יהודה ושומרון, שמשמש כיום כראש חטיבת הדוברות, מונה לתפקיד עוזר המפכ"ל לאחר שהומלץ מלכתחילה לתפקיד עוזר מנכ"ל המשרד לביטחון לאומי על ידי נציב שירות בתי הסוהר קובי יעקובי. בזמן אותה המלצה לא כיהן מנכ"ל בפועל במשרד. בן גביר קיבל את ההמלצה ומינה אותו לעוזר המנכ״ל. בהמשך, לקראת מינויו של דני לוי למפכ"ל, הציע בן גביר כי משרת האמון שלו תעבור יחד עם המפכ"ל המיועד ללשכתו, והמפכ"ל הסכים לקבל את אבודרהם כעוזרו האישי.

מלשכת השר נמסר בתגובה: "אכן השר בן גביר המליץ למפכ"ל למנות את מי שהיה יועץ מנכ"ל במשרד לביטחון לאומי לעוזרו, והמפכ״ל קיבל את ההמלצה, ככה זה עובד בדמוקרטיה מותר לשר להמליץ ומותר למפכ"ל לקבל ואגב בסוף רק השר הוא זה שחותם על האישור".

תת ניצב ליאור אבודרהם מסר: "הגיע הזמן שתפסיק לשבש חקירה ולנבור בעניינים לא לך, ולשמש כשופר של מי שמפעיל אותך, שתוקע בשופרו כאוות נפשו. בנוסף, נסיונך לעלוב במפכ"ל, הינו לא פחות ממגוחך, שכן המפכ"ל הנו מפקד עתיר זכויות, ותיק ועצמאי שבוחר לעצמו את סביבתו הקרובה וכך היה גם לגבי בחירתי כעוזרו, בזכות גדולה. לא למיותר לציין, הרי שמטענותיך עולה, שמי שפעל להצבת דמות כזו או אחרת, בתפקיד זה או אחר, הוא לא אחר ממר יעקובי אליו אתה נמנע מלפנות ודי לחכימא ברמיזא".

תגובת המפכ"ל דני לוי ומשטרת ישראל: "מצופה מהכתב להכיר בעובדה כי כל מינוי של המפכ"ל דני לוי נעשה בצורה מיקצועית ואחראית כפי שהצהיר מיום כניסתו לתפקידו".

נציב שב"ס קובי יעקובי לא מסר תגובה.