ביטוח לאומי מבקש החזר כספי מ-2,700 נפגעי פעולות איבה - וזאת הסיבה

הביטוח הלאומי פנה בימים האחרונים לאלפי נפגעי איבה בבקשה להחזרים כספיים, אשר ביחד עומדים על כ-15 מיליון שקלים. הסיבה - רכישות של כרטיסי טיסה, סמארטפונים, ביגוד ותכשיטים, מכסף שיועד לטיפולים אלטרנטיביים.

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בתחילת מלחמת "חרבות ברזל" הביטוח הלאומי נתן לנפגעי פעולות איבה החזרים כספיים על טיפולים שיקומיים, בהם דיקור, גלישת גלים, רכיבה טיפולית וטווינא, אשר סופקו בהצגת קבלה. אלא שעל פי הביטוח הלאומי, נמצא שיש פערים בין הצהרה של כ-2,700 נפגעים שטענו שקיבלו טיפול במסגרות רפואה משלימה, לבין קבלות שהציגו הוצאות אישיות אחרות, בהן רכישת חופשות ומוצרי אופנה וצריכה.

כמו כן נמצאו גורמים שפנו אל נפגעי פעולות האיבה כדי לזייף קבלות בתמורה לתשלום, בעוד הם מעבירים לביטוח הלאומי קבלות מזויפות. בשל כך, הביטוח הלאומי שלח בקשות החזר ל-2,700 המבוטחים, וזאת לאחר בדיקה קפדנית של הקבלות שאינן עומדות במסגרת הדין.

מהמוסד לביטוח לאומי נמסר: "אסון ה-7 באוקטובר צירף למעגל האיבה עשרות אלפי נפגעים, שהוכרו וטופלו על ידי הביטוח הלאומי. החזרי תשלום לטיפולים אלטרנטיביים נועדו לטובת בריאות הגוף והנפש ושיקומם של הנפגעים. מי שניצל הטבות אלה כדי לקנות תכשיטים, סמארטפון, ריהוט, ביגוד וכיוב - עשה זאת ביודעין".

"הכסף הזה מגיע מהציבור ונצבע לטובת טיפולים אלטרנטיביים ולא למסע קניות אישי. התנהלות שכזו פוגעת בנפגעי פעולות האיבה שרובם המכריע הם ישרים וזקוקים לטיפולים אלו. ניצול שכזה של כספי הציבור פוגע בנפגעים ובחברה הישראלית כולה. כספים אלה יוחזרו וימשיכו להיות מיועדים לזכאים בלבד".