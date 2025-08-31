הרצוג חשף: מקבלי "עיטור הנשיא" על תרומתם למדינה

מומלצים -

נשיא המדינה, יצחק (בוז'י) הרצוג הודיע היום (ראשון) כי יעניק את "עיטור הנשיא" לתשעה אישים שתרמו תרומה ייחודית למדינת ישראל.

"עיטור הנשיא" מוענק על ידי נשיא המדינה לאלה "שבזכות כישוריהם, שירותם או בכל דרך אחרת, תרמו תרומה יוצאת דופן למדינת ישראל או לאנושות". העיטור הינו פרי יוזמת הנשיא התשיעי של ישראל, שמעון שמעון פרס ז"ל, והוענק לראשונה בשנת 2012.

מקבלי העיטור עליהם הודיע הנשיא הם:

• פרופ' אבי עורי

• השופט בדימוס ג'ורג' קרא

• גלילה רון פדר עמית

• פרופ' דינה פורת

• ד"ר יוסי ורדי

• שייח׳ מואפק טריף

• מוטי מלכא

• ד"ר מרים אדלסון

• מתיאס דופפנר

עם כניסתו לתפקיד, מינה הנשיא ועדה מייעצת, בראשות שופט בית המשפט העליון בדימוס, פרופסור יורם דנציגר, במטרה שתמליץ מעת לעת על מועמדים ראויים לקבלת העיטור. מאז, העניק הנשיא את העיטור לדמויות בולטות בארץ ובעולם בתחומים שונים, בהם ראשי מדינות, דמויות מפתח חברתיות ממגזרים שונים, ומנהיגים יהודיים בארץ ובעולם.

נשיא המדינה הודיע אישית לכל אחד מהזוכים על בחירתם, ובכל אחת מהשיחות שקיים, אמר הנשיא: "בכל אחד ואחת מכם אני רואה דמות הנותנת דוגמא אישית. תרומתכם הייחודית היא דוגמא לעשייה הראויה לציון מיוחד. מדינת ישראל חבה לכם תודה עמוקה על פועלכם, על המחויבות הבלתי מתפשרת לערכים של מצוינות, סולידריות, וחדשנות, ועל תרומתכם יוצאת הדופן לחיזוק החברה הישראלית ולהגנה על שמה של מדינת ישראל וקידומה בעולם".

הנשיא הזכיר והדגיש כי "גם ברגעים אלו החטופים נמצאים בלב כולנו - אנחנו לא שוכחים אותם, וממשיכים לפעול ולהתפלל להשבתם במהרה". טקס רשמי צפוי להתקיים בבית הנשיא לאחר חגי תשרי.