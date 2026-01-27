זיכרון השואה: המגמה העולמית - להתמקד בחסידי אומות עולם

לרגל יום הזיכרון הבין-לאומי לשואה, פרסמה אוניברסיטת תל אביב את הדוח השנתי שלה, "למען מטרה נעלה" - הבוחן את המאמצים הגלובליים לשימור המורשת היהודית, להנצחת השואה ולמאבק באנטישמיות. יצוין כי הדוח, שפורסם בפעם החמישית מפנה תשומת לב למגמות חדשות בהנצחת השואה ב-23 מדינות.

הממצא המרכזי בדוח בן 104 העמודים הוא הדגש ההולך וגובר על חסידי אומות העולם - אלה שסיכנו את חייהם כדי להציל יהודים במהלך השואה. מוזיאונים ותערוכות המדגישים את גבורתם זכו ליותר תשומת לב בשנים האחרונות, ממוזיאוני צ'יונה סוגיהארה ביפן ועד המוזיאון על שם יאניס ליפקה בלטביה ו"מוזיאון הניצולים" הצ'כי, שנפתח באתר מפעלו של אוסקר שינדלר ב-2025.

יוזמות דומות הופיעו בטנסי, איחוד האמירויות, סין ובולגריה, תוך שהן מדגישות דמויות כמו רודי אדמונדס וחה פנגשאן. פרופ' אוריה שבת, ראש המרכז לחקר יהדות אירופה בימינו, הדגיש את חשיבות מתן ההקשר לסיפורים אלה: "ההתמקדות בחסידי אומות העולם היא מבורכת כלקח להומניזם, אך חיוני מאוד שסיפוריהם יילמדו בהקשר של השואה, ולא כאמצעי לטשטוש המציאות הקשה שלה". ד"ר קארל יונקר, מחבר המאמר המרכזי בדוח, הוסיף כי מחנכים חייבים להבטיח שהתלמידים יבינו את ההיסטוריה הרחבה יותר של האנטישמיות וזוועות הנאצים עוד לפני שיתמקדו במעשי ההצלה. הדוח גם ממליץ שכיתות הלימוד בישראל יקדישו זמן עוד לפני יום הזיכרון לשואה ולגבורה ללימוד דמות אחת לפחות מתוך חסידי אומות העולם, כדי להדגיש את עוצמת האומץ והמעשה המוסרי של יחידים.

בנוסף, הדו"ח בוחן את ההחלטה האחרונה של צרפת לציין את ה-12 ביולי כיום לאומי להנצחת קפטן אלפרד דרייפוס, שזיכויו בשנת 1906 נותר סמל לצדק מול אנטישמיות. בעוד הנשיא עמנואל מקרון כינה זאת "ניצחון הצדק והאמת," מציין הדו"ח את הוויכוח הציבורי המתמשך סביב פרשת דרייפוס והשלכותיה על הזהות הלאומית של צרפת.