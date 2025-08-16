שורדי שבי קראו להצטרף לשביתה; טראמפ ופוטין נפגשו - אך לא הגיעו להסכם | סיכום חדשות השבת

מומלצים -

סיכום חדשות השבת: שורדי שבי ובני משפחות חטופים קראו לציבור להצטרף להשבתת המשק. "הסרטונים שראינו זו רמה אחרת לגמרי של זוועות, אני לא יכול לעמוד מנגד", אמר סשה טרופנוב. פסגת טראמפ-פוטין הסתיימה באלסקה לאחר כשלוש שעות של פגישה, הארוכה ביותר שערכו השניים עד כה. בסיומה הכריזו המנהיגים על התקדמות, אך ללא הסכם. ראש ממשלת דנמרק מתחה ביקורת חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו: "הוא הבעיה בפני עצמה", וקראה לאיחוד האירופי להטיל על ישראל סנקציות.

שורדי שבי קוראים לציבור להצטרף להשבתת המדינה: "נראה לאחים שלנו שהם לא לבד"

מטה משפחות החטופים

בישראל נערכים הערב לקראת השבתת המשק אליה קראו השבוע משפחות החטופים ושורדי שבי, בשל החלטת הקבינט לפתוח בפעולה רחבה לכיבוש רצועת עזה. שורדי שבי קראו לציבור הישראלי להצטרף ליום המחאה "הייתי בעזה, חוויתי את הזוועות", אמר סשה טרופנוב, "הסרטונים שראינו זו רמה אחרת לגמרי - אני לא יכול לעמוד מנגד ולהסתכל על מה שהאחים שלי עוברים. אני מבקש מכם - בואו נעצור את המדינה, נחשוב איך אנחנו יוכלים לעזור להם לצאת משם. להשתתף בכאב שלהם ושל המשפחות".

פסגת טראמפ-פוטין הסתיימה עם התקדמות במגעים, אך ללא הסכם שלום

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין נועדו בלילה שבין שישי לשבת במשך כשלוש שעות - פרק הזמן הארוך ביותר שבו השניים נפגשו. בתום הפסגה, שעסקה בסיום מלחמת רוסיה-אוקראינה, הסכימו שני המנהיגים שהושגה התקדמות, אך עדיין לא הסכם.

KREMLIN / AFP

טראמפ הכריז כי: "השגנו התקדמות נהדרת, הסכמנו על רוב הדברים, נותרו כמה סוגיות לא גדולות לפתור". פוטין מצדו אמר שהוא מצפה מנשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי ומאירופה "לא לטרפד את המגעים".

בתוך כך, נשיא אוקראינה וולדימיר זלנסקי פרסם ברשת X כי "זה הזמן לסיים את המלחמה. הפסגה בין טראמפ לפוטין צריכה לסלול את הדרך לשלום צודק, ולדיון ענייני בין שלושת המנהיגים. אנחנו בונים על ארצות הברית. אנחנו מוכנים, כתמיד, לעבוד ביעילות האפשרית".

ראש ממשלת דנמרק קוראת להטלת עיצומים על ישראל, ומותחת ביקורת על נתניהו

ראש ממשלת דנמרק, מטה פרדריקסן, מתחה במהלך השבת ביקורת חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמרה כי "הוא הבעיה בפני עצמה עכשיו", וכי "לישראל עדיף בלעדיו". זאת בשל התוכנית להרחבת הלחימה ברצועת עזה. עוד אמרה פרדריקסן כי מדינתה שוקלת להטיל סנקציות על ישראל כחלק מהאיחוד האירופי.

"אנחנו לא שוללים שום דבר מראש. בדיוק כמו עם רוסיה, אנחנו מתכננים את הסנקציות כך שיכוונו למקומות שאנחנו מאמינים שתהיה להן ההשפעה הגדולה ביותר", הוסיפה פרדריקסן, שמדינתה אינה בין אלה שהודיעו לאחרונה על תוכניות להכיר במדינה פלסטינית.

