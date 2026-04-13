יוסי דגן הודיע: אעבור לגור ביישוב שפונה בצפון השומרון

20 שנה לאחר הגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון, ובתום שני עשורים של מאבק, ביום ראשון הקרוב היישוב שא-נור יוקם מחדש, כך הודיעה היום (שני) המועצה האזורית שומרון. 16 משפחות יתיישבו בו בשלב הראשון, בהם גם ראש מועצת שומרון יוסי דגן, מגורש משא-נור בעצמו, שהיה בין מובילי המאבק הציבורי והמדיני לאורך שני עשורים.

המועצה האזורית שומרון "נערכת באופן מלא לחידוש היישוב והקמתו מחדש. כלל אגפי המועצה פועלים במקביל להבטחת קליטה מסודרת של המשפחות, כולל מערך הסעות למוסדות חינוך, פינוי אשפה, חיבור למים, פיתוח תשתיות והקמת מרכיבי ביטחון", נמסר. כמו כן, בשיתוף עם תנועת אמנה הוסדרו הקרוואנים שהועלו לשטח לפני כשבועיים, וכעת הם עוברים שיפוץ והכנה לקראת העלייה לקרקע.

עד עתה שהו משפחות מהגרעין במצודה בצורה חלקית, במשמרות מתחלפות, ובמסגרת זו גם חגגו יחד את ליל הסדר, זאת עד להשלמת התשתיות הנדרשות בישוב, חשמל מים ותשתיות נוספות וסגירת לוחות הזמנים בסלילת כביש הגישה. גם דגן שובץ למשמרת השבוע יחד עם משפחות נוספות.

במקביל, פועלת המועצה יחד עם כלל משרדי הממשלה להקמת היישוב מחדש מאפס, כולל שיקום המצודה ההיסטורית במקום, אשר שימשה בעבר כגלריית אמנים טרם הגירוש.

דגן הודה לשרים בצלאל סמוטריץ' וישראל כ"ץ, והוסיף: "חיכינו לרגע הזה יום יום, 20 שנה וידענו שהיום הזה, בוא יבוא. זהו רגע של צדק היסטורי... לא רק זיכרון יש כאן אלא בנייה מחדש, חיים חדשים והתיישבות פורחת. נמשיך לפעול בנחישות עד לחזרה מלאה לכל ישובי צפון השומרון ולבנייה רחבה בכל האזור".

יהושע לבנון, נציג מזכירות גרעין המשפחות שא-נור, אמר: "זה רגע מכונן, חיכינו מעל 20 שנה והנה זה בא, מאבק יומיומי בא לסיומו. ואנחנו נרגשים לחזור אל האדמה שחיכתה לנו, להפריח חזרה את היישוב... אני מזמין את החלוצים הגיבורים בני ימינו להצטרף לישוב הזה שיהיה נפלא וייחודי ומלא חיים".