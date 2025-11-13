טרגדיה בבקעה: רוכב אופניים בן 7 נהרג מפגיעת רכב

טרגדיה בבקעה: ילד בן 7 נהרג הבוקר (חמישי) מפגיעת רכב בזמן שרכב על אופניים במועצה אזורית ערבות הירדן. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו לאחר ניסיונות החייאה.

פרמדיקית וחובש מד"א אורית אוחנה ומנחם צור סיפרו כי "מדובר באירוע קשה, כשהגענו למקום ראינו את הילד שוכב על הכביש בסמוך לאופניים, כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה ועם חבלת ראש קשה, כשמסביבו אזרחים המעניקים לו טיפול רפואי".

עוברי האורח סיפרו כי הילד נפגע מרכב, כוחות הרפואה התחילו "בביצוע פעולות החייאה שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות כשבסופן נאלצנו לקבוע את מותו במקום".