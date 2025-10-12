ביקור טראמפ: כביש 1 ייחסם לתנועה ממחר בשעה 7:00

המשטרה פירסמה היום (ראשון) את היערכות והשינויים בהסדרי התנועה לקראת ביקורו של הנשיא דונאלד טראמפ. כביש 1 ייחסם לתנועה מהשעה 7:00 בבוקר מחר ועד לסיום הביקור של נשיא בשעות הצהריים. להגעה לירושלים ניתן להשתמש בצירים חלופיים שהוגדרו מראש בהם:

כביש 443, כביש 386, כביש 395, כביש 60 וכביש 90.

מהמשטרה נמסר: "אלפי שוטרים, לוחמי מג״ב ומתנדבים יפעלו החל משעות הבוקר המוקדמות על מנת לאבטח, לשמור על הסדר הציבורי ולהכווין את התנועה במהלך הביקור הממלכתי, שצפוי להיערך לאורך מספר שעות. משטרת ישראל גאה לקחת חלק במבצע הלאומי והערכי של "שבים לגבולם" ובמבצע ״מגן כחול 6" של ביקור נשיא ארצות הברית. אנו נכונים לשליחות לאומית זו בכל העוצמה, האחריות והרגש.

אנו קוראים לציבור לגלות אורך רוח וסבלנות נוכח השינויים הצפויים בהסדרי התנועה, להישמע להנחיות השוטרים בשטח ולעקוב אחר העדכונים ברשתות ובאמצעי התקשורת".