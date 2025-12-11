הלילה שבו האור כבה: 51 שנים לפיגוע שזעזע את ת"א

זה היה אמור להיות עוד ערב שגרתי בלב תל אביב. ב-11 בדצמבר 1974, ישבו מאות צופים בקולנוע "חן" המיתולוגי בכיכר דיזנגוף וצפו בסרט "גבר ושמו פלפוט". אבל בשעה 22:10, רעש פיצוץ אדיר קרע את האוויר והפך את הבילוי התמים לסיוט שאף אחד מהנוכחים לא ישכח.

באותו ערב, מחבל שנכנס לאולם והתיישב בשורה האחרונה, קם ממקומו והחל להשליך רימוני יד ופצצות מאולתרות על הקהל. רק לאחר הפיצוץ השני, הופסקה הקרנת הסרט. הכאוס היה מיידי. צעקות אימה החליפו את קולות הסרט, והאולם, שדקות קודם לכן עוד הדיף ריח של פופקורן, התמלא בעשן ובדם.

שני בני אדם נרצחו בפיגוע: שרה שוכמן, צעירה בת 24 מרמת גן, וקית' ברברי, מהנדס בריטי בן 34 שעבד בישראל כמומחה. בנוסף להם, נפצעו עשרות בני אדם נוספים.

שרה שוכמן ז"ל, ילידת כפר סבא, גדלה ברמת גן ועבדה כמפעילת מחשבים. היא הובאה למנוחות בבית העלמין בחולון, והותירה אחריה הורים ואח.

המחבל, שנהרג במקום, נשא דרכון בריטי מזויף. ארגון "החזית העממית לשחרור פלסטין" נטל אחריות על הפיגוע, ופרסם כי שמו של המחבל היה מוזעפר.

הפיגוע בקולנוע חן לא היה רק עוד אירוע טרור ברשימה הכואבת של שנות ה-70. הוא היה אירוע מכונן בתודעה הישראלית, מכיוון שהוא פגע ישירות בליבו של מרכז הבילוי והתרבות של תל אביב, מקום שנחשב לסמל של שפיות ונורמליות. למרות הטרגדיה, הקולנוע חזר לפעילות במהירות, וכבר באותו סוף שבוע נערך בו מופע של "הגשש החיוור" בנוכחות ראש העירייה, שלמה להט, כסמל לחוסן ולרצון להמשיך בחיים.