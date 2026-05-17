הפער הדרמטי בין קו"ח המרשימים של מנכ"לית רשות העתיקות לבין המציאות | אבישי גרינצייג
אסתי שרייבר הציגה בפני ועדת האיתור ניסיון בניהול פרויקטים ורכש נדל"ן בהיקף של 30 מיליון שקלים • אלא שכעת מתברר כי מדובר בעסקת נדל"ן שטרם יצאה לפועל לאחר שהעירייה הודיעה מראש על כוונתה להפקיע את המבנה
פרסום ראשון: פער משמעותי בין ההצהרות שהציגה אסתי שרייבר בפני ועדת האיתור של משרד המורשת לבין המציאות בפועל, כך פרסם הערב (ראשון) פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג.
שרייבר, שנבחרה לכהן כמנכ"לית רשות העתיקות, הציגה בקורות החיים שהגישה לוועדה ניסיון ב"ניהול פרויקטים בתחום הבינוי, שימור ורכש נדל"ן, בהיקף של 30 מיליון שקלים, תוך עבודה מול גורמי תכנון, רגולציה ורשויות".
אלא שכעת עולים סימני שאלה סביב ההצהרות שהוצגו לוועדת האיתור והנתונים שנמסרו במסגרת הליך הבחירה לתפקיד. בפועל, מדובר על עסקת נדל"ן אחת שכשלה, כשהיא קנתה מבנה בעשרות מיליונים שהעירייה הכריזה כבר שנתיים קודם לכן שבכוונתה להשקיעו.