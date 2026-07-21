ראש מועצת ירוחם מחאה בדיון עם יו"ר קק"ל - ושוטר הגיע לעצור אותה

סערה בדרום: מחאה שקטה ומתואמת של תושבי ירוחם, שנערכה במועצה המקומית עומר, נגד קק"ל - עברה לפסים אלימים, לאחר שכוחות משטרה הוזעקו למקום. השוטרים שהוזעקו למקום ביקשו מראש המועצה, עורכת הדין נילי אהרון, לצאת מהמקום ולהתלוות אליהם - והיא סירבה.

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לאחר מכן, משהאירוע החל להסלים, היא התנצלה, ראש עומר הודיע כי אינו מעוניין להגיש תלונה - והיא שוחררה. הרקע לסערה הוא טענה של אהרון כי יושב ראש קק"ל אייל אוסטרינסקי שביקר באותה העת בעומר - אינו מעוניין להיפגש עימה.

בעיריית ירוחם התייחסו לאירוע וציינו: "ראש מועצת ירוחם, עו”ד נילי אהרון, הגיעה היום בצהריים למחאה שקטה ומתואמת במבנה ציבורי פתוח במועצה המקומית עומר, במסגרת ביקורו של יו”ר קק”ל באזור. הגעתה נבעה מהחלטה חד-צדדית וחסרת אחריות של קק”ל להפסיק את התשלומים להפעלת פארק האגם בירוחם – החלטה שפוגעת ישירות בתושבי העיר, מסכנת את פרנסתם של עובדים רבים ומעמידה בסכנה את עתידו של אחד הנכסים הציבוריים המרכזיים של ירוחם".

לדברי העירייה, מדובר במהלך נוסף בשורת צעדים שבהם קק"ל מתנערת מהתחייבויותיה כלפי ירוחם. "כ-40 מיליון שקלים המיועדים לפיתוח הפארק תקועים כבר למעלה מארבע שנים, בעוד הנהגת קק”ל מסרבת בעקביות להיפגש עם ראש המועצה והצוות המקצועי ואינה מקיימת כל הידברות עניינית עם הרשות. במקום לקחת אחריות ולפעול בשקיפות ובשיתוף פעולה, בחרה קק”ל לפעול באופן חד-צדדי, תוך פגיעה ישירה בתושבי הפריפריה ובאמון הציבור", ציינו בעירייה.

כאמור, בירוחים טוענים כי כעשר דקות לאחר הגעתה של ראש המועצה למקום, הגיעו שוטרים וכוחות יס"מ: "במהלך האירוע הופעל כלפיה כוח פיזי חריג וחסר פרופורציה. לטענת המועצה, אחד השוטרים הפיל את ראש המועצה לקרקע, הפעיל נגדה כוח פיזי משמעותי ואף הוציא אזיקים במטרה לעוצרה. במקביל הוזעקו למקום כוחות יס”מ רבים. ראש מועצת עומר הבהיר בפני השוטרים כי שהייתה של ראש מועצת ירוחם במקום הייתה מתואמת ובאישור".

לאחר האירוע, היא פונתה באמבולנס לקבלת טיפול רפואי בבית החולים סורוקה, זאת נוכח עברה הרפואי, הכולל שני צנתורים לבביים, ובשל מדדים רפואיים חריגים שהתפתחו לאחר הפעלת הכוח, היא נמצאת בשעות אלו בבדיקות ובהשגחה רפואית.

בעיר מתחו ביקורת על ההתנהלות: "היא לא הגיעה לעימות – היא הגיעה להיאבק על זכויות תושביה, על מקומות העבודה ועל עתיד העיר. לא ייתכן שגוף ציבורי כמו קק”ל יפעל באופן חד-צדדי, יתעלם מהתחייבויותיו ויפגע בתושבי ירוחם, ולא ייתכן שמאבק ציבורי לגיטימי ייענה באלימות כלפי ראש רשות מכהנת".

הם הוסיפו ודרשו בדיקה של הכוחות שפעלו במקום, וקראו לקק"ל לחזור בה מהחלטתה, לשוב לשולחן הדיונים ולהפסיק לאלתר את הפגיעה בתושבי ירוחם ובעובדי הפארק.

ראש מועצת עומר מסר בתגובה: "המועצה המקומית עומר מכבדת את חופש הביטוי והמחאה, אך מחויבת בראש ובראשונה לסדר הציבורי. כאשר ההפגנה של ראש מועצת ירוחם במקום חרגה באופן בוטה מגבולות המחאה הלגיטימית והפכה להתפרעות ששיבשה לחלוטין את האפשרות לקיום הפגישה שנערכה בלשכתי, הוזמנה משטרה ע"י קב"ט המועצה להבטחת הסדר".

"מתוקף סמכותי, כדי למנוע את עיכובה של ראש מועצת ירוחם על ידי המשטרה, יצאתי מהפגישה החשובה ופעלתי באופן מיידי לביטול התלונה. יודגש, כי ראש מועצת ירוחם הגיעה לבניין המועצה וחדרה לחדר הישיבות, כשהיא מצוידת במגאפון, ללא יידוע או תיאום מראש. בהזדמנות זו, אני מודה ליו"ר קק"ל, אייל אוסטרינסקי, שמצא את הזמן והגיע אלינו לעומר לדון בתכניות עבודה וקידום היישוב. אנו מאחלים לראש מועצת ירוחם בריאות והצלחה, ונמשיך לפעול בשיתוף פעולה ובממלכתיות למען תושבי הנגב והאזור כולו".

מהמשטרה נמסר: "בעקבות דיווח שהתקבל במוקד 100 על הפרת סדר ציבורי במשרדי מועצת עומר, הוזעקו למקום שוטרים. עם הגעתם הובהר לראשת מועצת ירוחם כי היא מפרה את הסדר הציבורי בתוך משרדי המועצה, והיא התבקשה לצאת מהמבנה ולהביע את מחאתה מחוץ לו. משלא נענתה להנחיות השוטרים, הובהר לה כי ככל שתמשיך בסירובה, ייאלצו השוטרים לפעול בהתאם לסמכויותיהם. בהמשך היא התנגדה לפינויה, והוצאה מהמקום".