סגירת מעגל מרגשת: השרשרת שעזרה לפענח את השוד בבאר שבע

חנות התכשיטים של טוני בבאר שבע ספגה מכה קשה לפני חודשיים - שתי פריצות בתוך שבועיים. בפעם הראשונה היא ובתה לא פחדו להסתער על השודדים, וכך הצליחו להבריח אותם מהחנות. אך למרבה הצער, השודדים חזרו לחנות בפעם השנייה.

השודדים הצליחו לבזוז מהחנות שלל בשווי רב, אך שום דבר לא השתווה לשרשרת הזהב של אחיינה של טוני, סמל בועז מנשה יוגב ז"ל, שנפל בקרב על מוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר.

היום טוני זכתה לסגירת מעגל מרגשת - אחרי חקירה שניהלו שוטרי תחנת עיירות במחוז הדרומי של המשטרה, הציוד שנגנב מהחנות של טוני אותר בדירה בפזורה הבדואית. מה שהוביל למציאת השלל הייתה השרשרת של בועז, שגם היא הושבה בחזרה לטוני.