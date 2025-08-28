במשטרה מכחישים: "אין שום ניסיון להדיח את מפקד מחוז ת"א"

מומלצים -

גורמים בכירים במשטרה התייחסו היום (חמישי) לדיווחים על הדחתו האפשרית של מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, מתפקידו. "לא היה ולא נברא. אין שום ניסיון להדיח את מפקד המחוז מתפקידו", ציינו. במקביל, המפכ"ל רב ניצב דני לוי הבהיר למקורביו כי סרגוף - לא יודח.

בהודעה ששלח לסגל הפיקוד הבכיר, לוי נתן גיבוי למפקד המחוז: "חיים פועל יחד עם שוטריו בכלל החזיתות בצורה מקצועית ערכית ברמה הגבוהה ביותר. אני מכיר אותו שנים רבות, סמוך ובטוח שימשיך להוביל את המחוז להצלחות רבות בדגש לתחום הפשיעה למען אזרחי המדינה כפי שאנחנו מחויבים בכלל המחוזות והאגפים ומאחל לחיים בריאות ואריכות ימים".

המשטרה אמנם מכחישה, אך בסביבת בן גביר שוקלים את האפשרות להעביר את סרגרוף מתפקידו: "זה גדול עליו".