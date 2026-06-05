מאות חרדים מפגינים בבית שמש ומול תחנת משטרה בירושלים

מאות חרדים מפגינים הערב (שישי) בבית שמש ומול תחנת משטרה בירושלים, זאת ברקע הארכת מעצרם של החשודים בהתפרעות מול ביתו של שופט העליון נעם סולברג. המפגינים החרדים ניסו לפרוץ לתחנה - ונהדפו.

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במשטרה ציינו כי בירושלים, מפרי הסדר ניסו להתקרב לתחנת המשטרה במגרש הרוסים, שם נהדפו בכוח על ידי השוטרים - ופיזורם עדיין נמשך תוך שימוש בכוח.

בבית שמש, מפרי הסדר מיידים אבנים וחפצים לעבר השוטרים שמנגד משתמשים בכוח ובאמצעים לפיזורם.