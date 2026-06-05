מאות חרדים מפגינים בבית שמש ומול תחנת משטרה בירושלים
הרקע למחאה החרדית הוא הארכת מעצר החשודים בהתפרעויות מול ביתו של שופט העליון נועם סולברג • מאות מפגינים חרדים ניסו לפרוץ לתחנה - ונהדפו • תיעוד
שלומי הלרכתב ירושלים ושטחים
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מאות חרדים מפגינים הערב (שישי) בבית שמש ומול תחנת משטרה בירושלים, זאת ברקע הארכת מעצרם של החשודים בהתפרעות מול ביתו של שופט העליון נעם סולברג. המפגינים החרדים ניסו לפרוץ לתחנה - ונהדפו.
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במשטרה ציינו כי בירושלים, מפרי הסדר ניסו להתקרב לתחנת המשטרה במגרש הרוסים, שם נהדפו בכוח על ידי השוטרים - ופיזורם עדיין נמשך תוך שימוש בכוח.
בבית שמש, מפרי הסדר מיידים אבנים וחפצים לעבר השוטרים שמנגד משתמשים בכוח ובאמצעים לפיזורם.
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