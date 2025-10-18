החלל החטוף אליהו מרגלית הושב הלילה לישראל | חדשות השבת

סיכום חדשות השבת: החלל החטוף אליהו (צ'רציל) מרגלית ז"ל, שנרצח בשבעה באוקטובר ונחטף לרצועת עזה, הושב הלילה (שבת) לישראל. חמאס לוחץ למנות עשרות אנשים מטעמו לתפקידים בממשלה הפלסטינית שתשלוט ברצועת עזה ביום שאחרי המלחמה. שרי הממשלה יצביעו ביום ראשון על שינוי שם המערכה מ"חרבות ברזל" ל"מלחמת התקומה". בבריטניה דווח כי מצרים צפויה להוביל את הכוח הבינלאומי שישלוט ברצועת עזה.

אליהו מרגלית ז"ל הוא החלל החטוף שהושב הלילה לישראל

החלל החטוף אליהו (צ'רציל) מרגלית ז"ל, שנרצח בשבעה באוקטובר ונחטף לרצועת עזה, הושב הלילה (שבת) לישראל. מרגלית ז"ל, תושב ניר עוז, שכונה בפי כולם "צ'רצ'יל" היה נשוי לדפנה, אבא לנועה, דני ונילי וסבא לשלושה נכדים.

הוא היה בוקר בנשמתו, ובמשך שנים רבות ניהל את ענף הבקר ואת אורוות הסוסים של ניר עוז. בשבעה באוקטובר יצא על מנת להאכיל את סוסיו האהובים ונחטף מהאורווה. נילי בתו, נחטפה לעזה גם היא ושוחררה לאחר 55 ימים בשבי חמאס.

דיווח: מצרים צפויה להוביל את הכוח הבינלאומי שישלוט ברצועת עזה

בגרדיאן הבריטי דווח היום (שבת) כי ההצעה של מועצת הביטחון של האו"ם להציב כוח בינלאומי עם סמכויות ביטחוניות לשליטה בתוך עזה, נמצא בתהליכים בימים אלו תוך ציפייה שמצרים היא זו שתוביל אותו. לפי הדיווח, טורקיה, אינדונזיה ואזרבייג'ן הוצגו גם הן, לצד מצרים, כתורמות העיקריות לחיילים שיוצבו. מצרים עדיין חבוטה בשאלה האם הכוח צריך להיות מובל על ידי האו"ם.

חמאס לוחץ למנות עשרות אנשים מטעמו לתפקידים בעזה ליום שאחרי

משלחת חמאס במצרים לוחצת על מנת למנות 40 שמות מטעם ארגון הטרור לתפקידים בממשל הפלסטיני הבא, שישלוט ברצועת עזה - כך דיווחנו אמש (שישי) ב"קבינט שישי". חמאס מנסה להקדים תרופה למכה ולשבץ את האישים המקובלים עליו, על אף שאינם מליבת הארגון, לתפקידים משמעותיים "ביום שאחרי".

השרים יצביעו בראשון על שינוי שם המערכה ל"מלחמת התקומה"

שרי הממשלה יצביעו מחר על שינוי שם המערכה מ"חרבות ברזל", ל"מלחמת התקומה" - כך דיווחנו אמש (שישי). ראש הממשלה בנימין נתניהו החל לקדם את ההצעה כבר לפני יותר משנה, וכעת היא צפוייה להיות מאושרת בישיבה הקרובה שתתקיים.

וויטקוף: "הרגשנו נבגדים כשישראל תקפה בקטאר"

שליחו המיוחד של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, סטיב וויטקוף, אמר בריאיון לתוכנית "60 דקות" ברשת CBS כי התקיפה בקטאר גרמה לו "להרגיש נבגד" על-ידי ישראל. בציטוטים מהריאיון שפורסמו הלילה (בין שישי לשבת) בו התראיינו וויטקוף וחתנו של טראמפ ג'ארד קושנר, אמר וויטקוף: "לא היה לנו מושג על כוונת ישראל לתקוף". חתנו של טראמפ, ג׳ארד קושנר, אמר בריאיון כי "הנשיא טראמפ הרגיש שהישראלים איבדו שליטה, ושהגיע הזמן להיות חזק ולעצור אותם מלעשות דברים שפוגעים באינטרסים ארוכי-הטווח שלהם".

הסתיר את קשריו לחמאס: תושב ארה"ב השתתף בטבח 7 באוקטובר

ה-FBI עצר את מחמוד אמין יא-קוב אל־מוחטדי, תושב לואיזיאנה ממוצא פלסטיני, בחשד שסייע לחמאס והשתתף במתקפת 7 באוקטובר, כך דווח הלילה (שבת) ברשת “פוקס ניוז”. על פי החשד, הוא חצה לישראל בבוקר הטבח ופעל באזור כפר עזה.

