בשורה מראש הנקרה: אחרי מעל שנתיים - הרכבל חוזר לפעילות

הרכבל בראש הנקרה, הנקודה הצפונית ביותר על קו החוף הישראלי ואחד האתרים היפים בארץ, חוזר לפעילות מלאה - כך הודיעו הבוקר (שלישי) באתר. הרכבל חוזר לאחר יותר משנתיים שבהן הושבת בעקבות המצב הביטחוני בצפון.

למרות שהאתר עצמו פתוח כבר כחצי שנה ומקבל מבקרים, כעת חוזר לפעול גם הרכבל, המאפשר שוב ירידה ועלייה לנקרות לאורך המצוק התלול, לצד תצפית מרהיבה על הים והחוף הצפוני.

מנכ"ל תיירות ראש הנקרה, אלברט פנחס, מסר: "חיכינו לרגע שבו הקרוניות יחזרו לזוז, שהמבקרים ירדו ויעלו איתנו שוב ושאפשר יהיה ליהנות מהנוף הייחודי של ראש הנקרה במלואו. אנחנו שמחים להזמין את הציבור להגיע ולחוות את המקום כפי שנועד להיות".

בנוסף, החל מ-2026 יורחב מועדון התיירות ראש הנקרה ויאפשר למטיילים בצפון להזמין טיולי יום מודרכים וייחודיים לצד קולינריה, לינה ומגוון חוויות המותאמות למטיילים, משפחות, לקבוצות ותיירים מהעולם.

האתר פתוח כל יום בשעות: 09:00-16:00

האתר נסגר ב-17:00