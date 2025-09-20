שנתיים למלחמה - וההשפעה על ילדינו: המדריך החדש להורים
"המדריך לגיבורי על" הוא ספר שילמד אתכם כיצד לתווך את המציאות, שלא פעם מורכבת מאוד במיוחד באזורינו, לקטנטנים ולגדל אותם להיות אנשים מסוגלים, שמחים ובעלי חוסן • כתבה שהיא חובה לכל הורה
רוני שצ'וצ'ינסקימגיש וכתב i24NEWS
הכתבה שכל הורה צריך לראות: "המדריך לגיבורי על" הוא הספר החדש שיכול לעזור להורים לתווך לילדיהם את המציאות, שאינה פשוטה לפעמים - במיוחד בכמעט שנתיים של מלחמה בלתי פוסקת בשבע גזרות שונות, ולתת להם כלים להתמודד ולגדול כאנשים מסוגלים, שמחים ורודפי טוב. תחקיר: שירה לוין.
צפו בכתבה המלאה של רוני שצ'וצ'ינסקי ששודרה הערב (שבת) במגזין השבת - בראש העמוד
