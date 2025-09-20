שנתיים למלחמה - וההשפעה על ילדינו: המדריך החדש להורים

"המדריך לגיבורי על" הוא ספר שילמד אתכם כיצד לתווך את המציאות, שלא פעם מורכבת מאוד במיוחד באזורינו, לקטנטנים ולגדל אותם להיות אנשים מסוגלים, שמחים ובעלי חוסן • כתבה שהיא חובה לכל הורה