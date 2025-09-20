"את אפס": עימות בין חה"כ נעמה לזימי ובכיר במשטרה | תיעוד

מומלצים -

המונים השתתפו הלילה (שבת) בהפגנה למען שחרור החטופים שנערכה בירושלים. במהלך המחאה, נרשם עימות בין מפקד תחנת מוריה בעיר, יובל ראובן, לחברת הכנסת נעמה לזימי, כאשר הטיח בה: "את אפס". דבריו הגיעו לאחר אירוע בו נדחפה על ידי שוטרים במקום.

כזכור, לפני כחודש נרשם עימות מילולי בין נצ״מ ראובן לבין חבר הכנסת גלעד קריב במהלכו אמר לקריב כי הוא "מבייש את הכנסת ואינו מתנהל בממלכתיות".

יו״ר הדמוקרטים, אלוף (מיל׳) יאיר גולן כתב בחשבון ה-X שלו: ״כשמפקד תחנת משטרה קורא לחברת הכנסת נעמה לזימי "את אפס" - זו חרפה והתנהגות שחייבת להיחקר על ידי מח״ש. השוטר הזה אינו ראוי לכהן דקה נוספת בתפקידו". עוד הוסיף כי "‏אני רוצה שיהיה ברור: את ממשלת נתניהו ובן גביר אנחנו נחליף ומשטרת ישראל תחזור לשרת את החוק ואת אזרחי ישראל - אנחנו נדאג לזה. אנחנו נחזיר לישראל את שלטון החוק, את הממלכתיות ואת הכבוד הדדי".