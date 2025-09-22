מצפון לדרום: פקקי התנועה הצפויים בערב ראש השנה

מומלצים -

ערב ראש השנה החדשה הגיע, רבים נוסעים למשפחה, מצפים ליהנות מהמטעמים ומהחגיגה בחיק הקרובים, או שבכלל מחממים מנועים לקראת השאלות של הדודה. כך או כך הכבישים צפויים להיות פקוקים בדרך לארוחה - ובדרך חזרה הביתה. כמדי שנה, המשטרה פרסמה היום (שני) את עומסי התנועה הצפויים בערב ראש השנה ובחול המועד סוכות.

בתקופת חגי תשרי צפויה תנועה ערה במרכזי הקניות ועומסים בצירים הראשיים. להלן עומסי התנועה הצפויים בערבי החג, בימי החג ובחול המועד, בצירוף המפות הרלוונטיות.

עומסים הצפויים בימי ערב החג:

כביש 85 ו-90 צומת עמיעד

כביש 6 עירון-תל קשיש

כביש 65 אום אל פחם-עירון

כביש 2 נתניה-אולגה

כביש 4 רעננה-חדרה

כביש 20 גלילות-שפיים

כביש 1 בית הערבה-מישור אדומים

כביש 60 המנהרות-אלעזר

כביש 4 אשדוד-אשקלון

כביש 6 מאחז-קמה

צפי העומסים בימי החג וחול המועד:

כביש 85 ו-90 צומת עמיעד

כביש 90 ו-92 סובב כנרת

כביש 4 שמרת-נהריה

כביש 71 בית שאן-עפולה

כביש 6 עירון-תל קשיש

כביש 65 אום אל פחם-עירון

כביש 2 נתניה-אולגה

כביש 4 רעננה-חדרה

כביש 1 צ. מישור אדומים-צ. בית הערבה

כביש 20 גלילות-שפיים

כביש 437 מחסום חיזמא

כביש 443 עופר-מכבים

כביש 90 צומת בית הערבה-נווה זהר

כביש 60 המנהרות-אלעזר

כביש 1 ענבה-שער הגיא

כביש 4 אשדוד-אשקלון

כביש 6 מאחז-קמה

כוחות המשטרה יתפרסו בצירים, במרכזי בילוי, בפארקים ובאתרי תפילה ברחבי הארץ לאורך כל ימי החגים כדי לשמור על ביטחון הציבור, על הסדר ועל הזרמת התנועה. משטרת ישראל ריכזה כללים והמלצות לציבור הנהגים ומשתמשי הדרך, בכדי שכולם יחזרו הביתה בשלום:

• ציבור המשתמשים בדרך מתבקש להישמע להוראות השוטרים הפרוסים בשטח ולפעול בהתאם

• מומלץ להקדים את היציאה בערבי החג ולא להמתין "לרגע האחרון"

• נהיגה במהירות מופרזת הינה עבירה מסכנת חיים המגדילה משמעותית את הסיכוי למעורבות בתאונה קטלנית

• שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה מהווה היסח דעת ומגדיל משמעותית את הסיכוי למעורבות בתאונה קטלני

• הוכח חד משמעית כי חגורות הבטיחות מצילות חיים, רתמו את הילדים בחגורות בטיחות ובהתקני ריסון, תפקידנו כהורים לשמור על חייהם

• תכננו את הנסיעות והטיולים מראש, טיילו במסלולים מסומנים ודאגו לסוללה טעונה בטלפון

• שמרו על רכושכם בעת היעדרות השאירו אור דולק, עדכנו שכנים והימנעו מפרסום היעדרות ברשתות

בכל אירוע חריג פנו למוקד 100, ולמידע - למוקד 110.