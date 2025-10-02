תעלומה בחופי חיפה: הספינה האיטלקית שטבעה - והפכה לאטרקציה
מאה שנים חלפו מאז שספינת הקיטור התרסקה בים התיכון • ממצאים חדשים וטכנולוגיות מתקדמות סייעו לחוקרים להבין מה גרם לכך לקרות • כתבנו צלל למעמקי הים וחזר עם תשובות • צפו בכתבה המלאה
אורי שפירא כתב מגזין
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
מאה שנים לאחר שטבעה מול חופי חיפה, התעלומה סביב ספינת הקיטור האיטלקית שהפכה לאטרקציה לצוללנים וסקרנים - סוף סוף מתגלה. כתבנו אורי שפירא צלל למעמקי הים וחזר עם תשובות על הממצאים החדשים וטכנולוגיות מתקדמות, שסייעו לחוקרים להבין מה הובילה הספינה, שהשם שלה מוכר לכל חיפאי, ואיך התרסקה.
צפו בכתבה המלאה
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות