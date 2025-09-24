מדרימים בתעוזה: המשפחות שעברו ליישובי העוטף - דווקא כעת

מומלצים -

הטבח הנורא שפקד את יישובי עוטף עזה בשבעה באוקטובר הביא להתרוקנות של חלק מהיישובים שהותקפו. מנגד, ובאופטימיות זהירה, קורה תהליך הפוך בו ישראלים מעתיקים עצמם ממרכז הארץ ומצפונה דווקא לנגב המערבי, לאותם היישובים שזועקים לשיקום. כתבנו אורי שפירא פגש את המשפחות שעוברות לקיבוץ סופה - ואת חברי הקיבוץ בתהליך קליטתן, כל הדרך מראשון לציון - לגבול עזה. צפו בכתבה המלאה ששודרה הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" עם אלי הוכנברג