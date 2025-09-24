צל עץ תמר: החקלאים שלא מוותרים על הגדיד גם בשיא החום
בין הרים, מרחבים, שוקו ויישובים - זו בדיוק התקופה בה המטעים העצומים בערבה משגשגים • כתבנו פייר קלושנדלר פגש את החקלאים בשיא העונה - וטעם מפירותיהם של עצים בני אלפיים שנה
פייר קלושנדלר כתב מגזין
1 דקות קריאה
בשיא עונת גדיד התמרים, הפרי הכל כך ישראלי הזה מככב על שולחנות החג. בכתבה שפורסמה הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" עם אלי הוכנברג, כתבנו פייר קלושנדלר יצא לבקר במטעים העצומים בערבה שבהם מגדלים את הפרי המתוק, פגש את החקלאים שלא מוותרים גם בשיא החום - וטעם מפירותיהם של עצי דקלים בני אלפיים שנה. צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד
