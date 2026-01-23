להסתכל לחיות הפרא בלבן של העיניים: גן החיות המשגשג בנגב

כמעט חצי שנה חלפה מאז המקרה הקשה בגן החיות התנ"כי, שבו נהרג מטפל לאחר שהותקף על ידי נמר. לאחרונה הצטרפה לכך טרגדיה נוספת בבנגקוק, שם נטרף מטפל באכזריות על ידי להקת אריות. האירועים הללו מעוררים מחדש את השאלה איך נראים החיים בממלכת הטורפים והאם ניתן באמת לאלף את הסכנה?

כתבנו רועי כץ יצא דרומה לגן החיות הגדול בנגב, כדי לראות מקרוב את חיות הפרא בביתן של הטורפים המסוכנים ביותר בטבע. המסע בנגב מביא מפגש ישיר עם אריות, נמרים, זאבים ותנינים, החיים כולם תחת הגדרה של סיכון גבוה.

הוא בדק כיצד מתבצע הטיפול היומיומי בחיות הפרא הללו. שגרת חייהם של הטורפים לצד המטפלים שלהם, ואת המתח המתמיד הקיים בעבודה עם בעלי חיים שנותרו מסוכנים גם מאחורי הסורגים.

מהם הצעדים הננקטים במצבי חירום ואיך המטפלים מצליחים לזהות סכנה מתקרבת בזמן אמת? מדובר בהצצה אל הדרכים שבהן מנהלים חיים בסיכון גבוה בתוך גן חיות, תוך ניסיון למנוע את האסון הבא בממלכת הטורפים.