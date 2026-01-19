אסון בירושלים: נקבע מותם של שני תינוקות בני 4 חודשים במעון לא חוקי, 53 פונו לביה"ח

שני פעוטות בני שלושה וארבעה חודשים מתו היום (שני) כתוצאה משאיפת חומר מסוכן, במעון פרטי בשכונת רוממה בירושלים. שני הפעוטות פונו לבית החולים במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה מאומצות, אך הרופאים לבסוף נאלצו לקבוע את מותם. נוסף על שני הפעוטות במצב אנוש, צוותי מד"א פינו למעלה מ-50 פעוטות נוספים לבדיקה רפואית.

על פי החשד הראשוני, הפעוטות שאפו חומר כימי, ככל הנראה פחמן חד-חמצני, שנפלט מאמצעי חימום וגרם להם לבעיות נשימה. התינוקות שהו בחדר נפרד, עבור אחד מהם מדובר ביומו הראשון במעון.

המבנה בו התרחש האירוע הינו מעון פרטי הפועל ללא רישיון, מנוהל ומתופעל על ידי אם ובנותיה במספר דירות פרטיות בבניין ברחוב המ"ג בשכונת רוממה בירושלים. צוותי משטרה וכב"ה שפעלו במקום פינו את המבנה, נשלל החשד להימצאות חומר מסוכן. שלוש מטפלות במעון עוכבו לחקירה.

פראמדיק מד"א נדב טייב וחובש בכיר במד"א יאיר אבא שאול, סיפרו: "מדובר באירוע קשה, נקראנו למקום כדי לטפל בתינוקת כבת ארבעה חודשים שנמצאה מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה. התחלנו בהענקת טיפול רפואי שכלל ביצוע פעולות החייאה ופינוי ואז נקראנו בחזרה למקום האירוע כדי לטפל בעוד תינוק שהיה מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. הזנקנו למקום כוחות גדולים של מד"א שהגיעו באמבולנסים וניידות טיפול נמרץ. והחלנו בפינוי כלל התינוקות ששהו במקום".

מנכ"לית ארגון בטרם לבטיחות ילדים, אורלי סליבינגר אמרה בתגובה על האירוע הקשה: "אל תגידו 'לי זה לא יקרה' - חובה עלינו ההורים לוודא שהצוות עבר הכשרה של התנהלות בטוחה ושהם מקיימים את כל מה שנדרש בתקנות הבטיחות. החיים של הילדים שלנו הם לא הפקר".

משה, אחד ההורים שבנם היה במעון הלא חוקי מספר ל-i24NEWS: "אנחנו בצער על הילדים שנפטרו. אני מצאתי את הבן שלי אחרי שעה וחצי במצב תקין. זה לא היה אמור לקרות, גן מעולה עם צוות טוב. זו גננת מעולה".