אחרי שחרורה מהשבי בעיראק: אליזבט צורקוב בדרכה לישראל

אליזבט צורקוב, הישראלית ששוחררה הבוקר (רביעי) מהשבי בעיראק בו הוחזקה כשנתיים וחצי, עושה את דרכה בטיסה לישראל. הטיסה מבוצעת דרך יעד נוסף על ידי צה"ל, שנערך עם צוות רפואי וליווי צמוד. היא תובא ישירות אל בית החולים שיבא-תל השומר. נוהל החזרה יהיה דומה לזה של החטופים ששבו מרצועת עזה.

מוקדם יותר שוביה של צורקוב שחררו אותה לשגרירות ארצות הברית בבגדד, בירת עיראק, שם שהתה עד הטסתה ארצה.

צורקוב הייתה חוקרת באוניברסיטת פרינסטון בניו ג'רזי, ארצות הברית. לאחותה אזרחות אמריקנית. היא נחטפה בזמן שעבדה על הדוקטורט שלה שעסק בתנועה השיעית של מוקתדא א-סדר, ושהתה במסגרתו במפלגת האיחוד הפטריוטי של כורדיסטן ובכוחות לבנוניים בלבנון. לעיראק היא נכנסה לאחר שהוזהרה שלא להיכנס ונחטפה מדירתה במרץ 2023. מאז התנהלו מגעים אינטנסיביים לשחרורה.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בירך על השחרור בפוסט שהעלה לרשת החברתית TruthSocial וקרא גם לשחרור כל החטופים משבי חמאס: "אני שמח לדווח שאליזבט צורקוב, סטודנטית מפרינסטון, שאחותה אזרחית אמריקאית, שוחררה זה עתה על ידי כתאב חיזבאללה (חיזבאללה המיליטנט), וכעת נמצאת בבטחה בשגרירות האמריקנית בעיראק לאחר שעונתה במשך חודשים רבים. תמיד אלחם למען צדק, ולעולם לא אוותר. חמאס, שחררו את בני הערובה, עכשיו".