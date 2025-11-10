עשרות סירות בבעלות חמאס: האמת מאחורי המשט לעזה

פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי בחיפה בקשה להחרים 50 כלי שיט זרים שהשתתפו במשט "סומוד", וניסו להפר את המצור הימי על עזה. מהבקשה עולה, כי חלק לא מבוטל מכלי השיט היו בבעלות, לא אחר, מארגון הטרור חמאס.

הבקשה שהגישה פרקליטות מחוז חיפה מבוססת על הדין הבין-לאומי, המעניק למדינות את הזכות לתפוס כלי שיט המנסים להפר סגר ימי, ולביהמ"ש סמכות להורות על החרמתם.

משט "סומוד" נעצר כזכור במים הטריטוריאלים של ישראל ביום כיפור האחרון, בהמשך למשטים קודמים שהגיעו ונעצרו. המדינה טוענת כי כלי השיט שהשתתפו "לקחו חלק במשט חריג בנסיבותיו וחסר תקדים במהותו, באתגר המבצעי המכוון שהוצב בפני חיל הים, וכן במעורבותו המשמעותית של ארגון הטרור חמאס בהוצאתו אל הפועל".

המדינה טוענת, כי "חמאס פעל למימון המשט, לסנכרון בין הארגונים הבינ"ל השונים, ולרכש ספינות, והכל תוך ניסיון להסתרת מעורבותו במשט".

על כלי השיט נמצאה כמות מזערית של ציוד הומניטרי – פחות מ-5 טון במצטבר, המהווה כרבע מכמות הסיוע אשר מובילה משאית בודדת לרצועת עזה.

לטענת המדינה, מעורבותו הישירה של חמאס, לרבות מימון ורכש כלי שיט (באמצעות חברת קש שבבעלות פעיל בארגון PCPA שהקים חמאס), מלמדת על מניעים ביטחוניים חמורים המחייבים תגובה משפטית תקיפה. החרמת כלי השיט נדרשת גם לשם העברת מסר הרתעתי נחרץ לגורמים המבקשים לפעול כנגד מדינת ישראל, בניגוד לדין.

המדינה מציינת, כי בימים אלו ממש מתקבלות ידיעות מבוססות על כוונה לשוב ולארגן משט רב-משתתפים נוסף, כאשר מארגני המשט פועלים לאיתור והצטיידות בכלי שיט נוספים.